Piłkarz Bayernu wbija szpilkę Robertowi Lewandowskiemu. „Był za bardzo rozpieszczany”

Robert Lewandowski przewodzi w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów bieżącego sezonu, jednak bardzo prawdopodobne, że najbliższy mecz z Bayernem Monachium może być jego ostatnią szansą na poprawienie tego dorobku. Piłkarze Xaviego wciąż mają matematyczne szanse na awans do 1/8 finału turnieju, aczkolwiek w tym celu musieliby pokonać Bawarczyków i liczyć na to, że Inter Mediolan przed własną publicznością ulegnie ostatniej w tabeli Viktorii Pilzno. Zapowiadają się wielkie emocje, a słowa Leona Goretzki tylko to potwierdzają.

Leon Goretzka wbił szpilkę Robertowi Lewandowskiemu

W sobotę, 22 października Bayern Monachium zwyciężył czwarte spotkanie ligowe z rzędu. Podopieczni Juliana Nagelsmanna pokonali na wyjeździe 2:0 TSG Hoffenheim. Po meczu pomocnik mistrzów Niemiec, Leon Goretzka udzielił wywiadu, w którym odniósł się do nadchodzącego meczu na Camp Nou przeciw FC Barcelonie. Niemiec wspomniał o Robercie Lewandowskim, który, jego zdaniem, zbyt mocno przywykł do kilku rzeczy.

— "Lewy" był bardzo rozpieszczany w Bayernie, zawsze trafiał co najmniej do najlepszej "16" rozgrywek i przebijał się z grupy. Ale teraz nie możemy już brać tego pod uwagę — powiedział pomocnik reprezentacji Niemiec.

Następnie dodał, że spotkania z FC Barceloną mają szczególne znaczenie, ponieważ mogą to być jedynie mecze przygotowawcze, ale też finały europejskich turniejów.

Napastnik Bayernu cieszy się wizją gry przeciw „Lewemu”

Inny zawodnik Bayernu Monachium, Eric Maxim Choupo-Moting, który przez dwa lata był zastępcą Roberta Lewandowskiego w zespole Die Roten, wyraził dużą ekscytację możliwością gry przeciw Polakowi i jego obecnej drużynie.

– To ich ostatnia szansa. Zdecydowanie cieszę się na ten mecz i na "Lewego". To zawodnik światowej klasy i świetny facet. Gra przeciwko Barcelonie to zawsze coś specjalnego – powiedział Kameruńczyk.

Bawarczycy są już pewni gry w 1/8 Ligi Mistrzów, czego powiedzieć nie mogą Katalończycy. Początek spotkania FC Barcelona – Bayern Monachium w środę, 26 października o godz. 21:00.

