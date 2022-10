Xavi dostał trudne pytanie o Roberta Lewandowskiego. Wymowna odpowiedź trenera Barcelony

Robert Lewandowski w 10 dotychczasowych meczach La Liga strzelił aż 11 bramek i stał się niekwestionowanym liderem FC Barcelony w ataku. O ile pozycja Polaka w wyjściowej jedenastce jest niepodważalna, o tyle wciąż trwają dyskusje nad tym, kto powinien grać u boku 34-latka.

Kto powinien grać z Robertem Lewandowskim?

W meczu z Realem Madryt ze słabej strony zaprezentowali się Ousmane Dembele i Raphinha, których w starciu z Villarreal zastąpili Ferran Torres i Ansu Fati. Szczególnie dobrze układała się współpraca Lewandowskiego z Fatim, który dobry występ przeciwko Żółtej Łodzi Podwodnej okrasił bramką.

To właśnie w kontekście trwającej rywalizacji o miejsce w formacji ofensywnej Xaviego zapytano o to, czy w jego drużynie są „lepsi i gorsi” kandydaci do gry u boku Polaka. – Według mnie to nie ma nic do rzeczy. Lewandowski jest goleadorem, strzela bramki niezależnie od tego, z kim gra w linii ofensywnej. Jest spektakularnym piłkarzem i może współpracować z każdym. Może grać z dowolnym napastnikiem, świetnie rozumie się ze wszystkimi. W ogóle się o to nie martwię – stwierdził podczas konferencji prasowej przeprowadzonej dzień przed meczem z Atheltic Bilbao.

Szkoleniowiec Dumy Katalonii odniósł się także do najbliższej ligowej potyczki czekającej jego podopiecznych. Barcelona podejmie na Camp Nou Athletic Bilbao, który w tym sezonie nie przegrał jeszcze wyjazdowego spotkania. – Oczekujemy bardzo trudnego przeciwnika, bardzo agresywnie grającego w odbiorze i wysokim pressingu – zapowiedział Xavi dodając, że podopieczni Ernesto Valverde są bardzo dobrze poukładani taktycznie. – Myślę, że czeka nas zupełnie inny mecz od tego z Villarrealem, będzie inna intensywność – stwierdził.

