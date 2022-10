„Quo Vadis” FC Barcelono? Nad Xavim zbierają się czarne chmury...

Na początku bieżącego sezonu kibice FC Barcelony mogli kreować sobie idealny obraz przyszłości. Dzięki tajemniczym dźwigniom finansowym prezydent klubu, Joan Laporta wzmocnił zespół klasowymi piłkarzami, tj.: Jules Kounde, Franck Kessie, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Raphinha, Hector Bellerin i oczywiście Robert Lewandowski. Sytuacja w La Lidze jeszcze nie jest tak tragiczna. Katalończycy zajmują drugą pozycję, tracąc do liderującego Realu Madryt trzy punkty, aczkolwiek priorytetem dla kibiców Barcy był powrót do elity Ligi Mistrzów, szczególnie po ostatnim sezonie, kiedy to w ćwierćfinale Ligi Europy musieli uznać wyższość późniejszego triumfatora rozgrywek Eintrachtu Frankfurt. Celu osiągnąć się nie udało i spoglądając na spotkania Barcy z zespołami „ze szczytu”, nikogo nie powinno to dziwić.

Xavi – zbawca czy problem FC Barcelony?

Kiedy bezapelacyjna legenda klubu z Katalonii przejęła stery w macierzystym klubie, stało się jasne, że jego priorytetem będzie próba doprowadzenia FC Barcelony na dawne tory. Poprzedni szkoleniowiec Blaugrany, Ronald Koeman pozostawił po sobie fatalne wrażenie, które Xavi miał za zadanie zamazać. Po trudnych początkach, w których zdarzyły się takie mecze, jak, m.in. porażki: 0:3 z Bayernem Monachium (8 grudnia 2021 roku), 2:3 z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii czy 2:3 z Athletikiem Bilbao w Pucharze Króla, nadeszły chwile chwały. FC Barcelona Xaviego zaliczyła 11 spotkań bez porażki, ulegając dopiero w ćwierćfinale z Eintrachtem Frankfurt.

Kolejne spotkania pokazały kibicom FC Barcelonę „w kratkę”. Katalończycy przeplatali lepsze spotkania z gorszymi, a zdaniem ekspertów największym dotychczasowym sukcesem 42-letniego szkoleniowca na ławce Blaugrany było zwycięstwo 4:0 w El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu. Bardzo często zarzuca się trenerowi nieumiejętność gry przeciw „wielkim zespołom”. I patrząc na ich poczynania w pojedynkach z klubami zaliczanymi do europejskiej elity, nietrudno wysnuć podobny wniosek. Rzućmy okiem:

Bayern Monachium 3:0 FC Barcelona,

Sevilla 1:1 FC Barcelona,

FC Barcelona 2:3 Real Madryt,

FC Barcelona 4:2 Atletico Madryt,

FC Barcelona 1:1 SSC Napoli

SSC Napoli 2:4 FC Barcelona

Real Madryt 0:4 FC Barcelona

Eintracht Frankfurt 1:1 FC Barcelona

FC Barcelona 2:3 Eintracht Frankfurt

FC Barcelona 0:2 Villarreal

Bayern Monachium 2:0 FC Barcelona

Inter Mediolan 1:0 FC Barcelona

Real Madryt 3:1 FC Barcelona

FC Barcelona 3:3 Inter Mediolan

FC Barcelona 3:0 Villarreal

FC Barcelona 0:3 Bayern Monachium

twitter

Na 16 rozegranych spotkań przeciw zespołom z przysłowiowego „topu” FC Barcelona Xaviego zdołała zwyciężyć w zaledwie czterech, trzykrotnie remisując i aż dziewięć razy przegrywając. Łącznie Hiszpan zasiadał na ławce trenerskiej klubu z Katalonii 53 razy. 16 października Duma Katalonii rozegrała El Clasico z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu, w którym lepsi okazali się gospodarze. Było to spotkanie numer 50 na ławce trenerskiej Xaviego i zaraz po tym analitycy błyskawicznie wyliczyli, że Hiszpan jest najgorszym trenerem FC Barcelony od 2001 roku, osiągając jedynie 56 proc. zwycięstw.

twitter

Po triumfach nad Villarrealem (3:0) oraz Athletikiem Bilbao (4:0) ta statystka została nieco podśrubowana, jednak zwycięstwo Interu Mediolan i blamaż w spotkaniu z Bayernem Monachium mocno je przyćmiły. Podsumowując – dotychczasowa kadencja Xaviego poskutkowała tym, że Duma Katalonii została wyeliminowana z: Ligi Mistrzów 2021/22 i 2022/23, Superpucharu Hiszpanii 2022, Pucharu Króla 2022 oraz Ligi Europy 2022. To nie koniec problemów Blaugrany...