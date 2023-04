UEFA doceniła Szymona Marciniaka. Arbiter poprowadzi hit Ligi Mistrzów

W ostatnim czasie pech nie opuszczał najlepszego polskiego arbitra – Szymona Marciniaka. Po posędziowaniu najważniejszego meczu w piłce nożnej – finału mistrzostw świata, które odbyły się w katarze, Polak zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Ostatnia kontuzja Szymona Marciniaka

Pod koniec marca w wywiadzie dla TVP Sport Marciniak przyznał, że miał problemy z mięśniem dwugłowym, przez co musiał odpuścić, by być gotowym do kolejnych wyzwań w dalszej części sezonu. Sędzia odpuścił nawet taki hit PKO BP Ekstraklasy "Legia – Raków".

42-letni arbiter podchodził do tego urazu rozsądnie mówiąc, że nie chce na siłę wracać. – Jeżeli coś będzie dolegało, to odpuszczę i wrócę dopiero później – mówił. To, że Marciniak odpuścił parę spotkań nie oznacza, że sam siebie oszczędzał. Wręcz przeciwnie, jak informował dziennikarzy "masakrował swoją nogę".

– W ostatnich dniach pracowałem z fizjoterapeutą. Muszę też dać trochę odpocząć tej nodze. Cały czas ją „masakruję” i nawet nie ma kiedy dojść do siebie. Wykonuję to, co każe lekarz. Nie jest to przyjemne, bo ćwiczenia potrafią mocno dać w kość – zakończył.

Szymon Marciniak posędziuje hit Ligi Mistrzów

Wszystko przez to, że bieżący sezon wchodzi w decydującą fazę i by posędziować te najważniejsze mecze, arbiter musi być gotowy w 100 proc.

Teraz to podejście Szymona Marciniaka procentuje. Po jego kontuzji nie ma śladu, a UEFA zdecydowała się wyróżnić polskiego sędziego. Jak donosi "Football Italia" arbiter poprowadzi ćwierćfinałowy hit Ligi Mistrzów pomiędzy SSC Napoli a AC Milan. Pierwszy mecz skończył się skromnym zwycięstwem Rossonerich 1:0.

To będzie szóste posędziowane spotkanie przez Szymona Marciniaka w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej Polak prowadził m.in. takie starcia jak: FC Barcelona – Inter (3:3), Dinamo Zagrzeb – AC Milan (0:4), FC Porto – Inter (0:0).

Doświadczony sędzia prowadził również w czerwcu tego roku mecz Anglia – Włochy w Lidze Narodów. W ubiegłym sezonie sędziował np. takie mecze jak: Liverpool – Milan, Manchester United – Atalanta, Inter – Liverpool i Juventus – Villarreal w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów: Napoli – Milan. Transmisja na żywo

Mecz Napoli – Milan odbędzie się we wtorek 18 kwietnia o godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić w TV na antenie Polsat Sport Premium oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

Czytaj też:

Szymon Marciniak zabrał głos ws. kontrowersyjnej decyzji. „Jestem wkurzony”Czytaj też:

Szymon Marciniak wraca do sędziowania w Ekstraklasie. Poznaliśmy datę