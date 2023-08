Śmiertelne zamieszki przed meczem o Ligę Mistrzów. Spotkanie zostało odwołane

Spoglądając na potencjał piłkarzy AEK Ateny oraz Dinamo Zagrzeb wydawałoby się, że te dwa teamy mogą stworzyć jedną z bardziej wyrównanych par eliminacyjnych na etapie III rundy walki o Ligę Mistrzów. I tak pewnie będzie, choć niestety, zaczęło się od tragicznych wieści dotyczących zamieszek pomiędzy pseudokibicami obu klubów.

Nie żyje kibic AEK Ateny, mecz el. Ligi Mistrzów odwołany!

Jak informują zagraniczne media, do zamieszek miało dojść w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli niecałą dobę przed zaplanowanym meczem. Do Aten miało dotrzeć nawet ok. 150 kibiców klubu z Zagrzebia. Niestety, natrafili na pokaźną grupę pseudokibiców z Aten. Miało to miejsce niedługo po zakończonym treningu przyjezdnych z Chorwacji, w okolicach stadionu, na którym miał być rozegrany we wtorek mecz.

Spotkanie zostało jednak odwołane. W wyniku starcia zwaśnionych kibicowskich grup zginął bowiem jeden z kibiców AEK. Policja miała zatrzymać łącznie prawie 100 osób zamieszanych w starcie pomiędzy grupami kibicowskimi. Mający 22 lata mężczyzna, który stracił życie, miał zostać kilkukrotnie dźgnięty nożem.

Dodatkowo obie grupy rzucały w siebie materiałami pirotechnicznymi oraz kamieniami, doszło do rękoczynów, dziesięć osób zostało poważnie rannych. Oba kluby podjęły decyzję, że po takich zdarzeniach wtorkowy mecz nie może się odbyć. Pojedynek został oficjalnie odwołany, w porozumieniu z UEFA. Nowy termin nie został wyznaczony.

Raków Częstochowa wkracza do gry o marzenia

Na tym samym etapie gry o Champions League co AEK i Dinamo są piłkarze najlepszej drużyny w Polsce sezonu 2022/23. Raków Częstochowa zagra w III rundzie z Arisem Limassol.

Początek spotkania w Częstochowie o godzinie 20:00. Spotkanie będzie transmitowane na TVP Sport. Pojedynek będzie można również śledzić na stronie internetowej stacji.

