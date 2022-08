Łukasz Kadziewicz pokazał nagranie z Wilfredo Leonem. Ten materiał może wywołać burzę

Wilfredo Leon w czerwcu przeszedł operację kolana, przez co jego występ na mistrzostwach świata od dłuższego czasu stał pod dużym znakiem zapytania. Utytułowany przyjmujący wprawdzie na początku sierpnia pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale ostatecznie Nikola Grbić uznał, że nie jest jeszcze gotowy na grę przy pełnym obciążeniu i nie powołał go na czempionat.

Dlaczego Grbić nie powołał Leona?

Serbski szkoleniowiec w rozmowie z WP SportoweFakty tłumaczył, że ewentualne powołanie gracza Sir Safety Perugia byłoby ryzykowne. – To byłoby zbyt wysokie ryzyko, po prostu za wcześnie by skakał i miał normalnie treningi. Przynajmniej według mnie nie był gotowy na wysiłek i wynik, którego wszyscy od nas oczekują – stwierdził.

Stanowcze słowa selekcjonera Biało-Czerwonych nie sprawiły jednak, że dyskusja wokół braku powołania dla Leona ustała. Wręcz przeciwnie, w mediach społecznościowych wciąż toczą się rozmowy na temat zasadności, lub też jej braku, decyzji Grbicia. Swoją cegiełkę dorzucił też Leon, który na Instagramie udostępnia nagrania z treningów sugerujące, że wraca do pełnej sprawności.

Kadziewicz pokazał nagranie z Leonem

Niemałą burzę może wywołać również materiał opublikowany przez Łukasza Kadziewicza. Były reprezentant Polski odniósł się do słów trenera Jakuba Bednaruka, który na Twitterze stwierdził, że jedno z udostępnionych przez Leona nagrań pochodzi sprzed kilku lat. „Chętnie zobaczyłbym takie z dzisiejszego treningu. Mimo wszystko moment wrzucenia tego w sieć jest ciekawy" – dodawał Bednaruk.

Kadziewicz nawiązując do tych słów pokazał filmik, na którym widać, jak Leon wykonuje podskok. „Wątpiłeś, a ja to sprawdziłem. Wilfredo Leon zaliczył testy medyczne” – skomentował Kadziewicz, oznaczając przy okazji Bednaruka. – Jedno jest pewne, jest zdrowy – dodał były reprezentant, a jego słowa mogą spodobać się zwolennikom teorii, że nic nie stało na przeszkodzie, by powołać pochodzącego z Kuby zawodnika na mistrzostwa świata.

