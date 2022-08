Wilfredo Leon opublikował na Instagramie wymowne wideo. To jak riposta na wywiad Nikoli Grbicia

Opera mydlana pod tytułem „Czy Wilfredo Leon zagra na mistrzostwach świata?” dobiegła końca na nieco ponad dwa tygodnie przed rozpoczęciem mundialu. Siatkarz Perugii robił wszystko, aby dojść do odpowiedniej dyspozycji po kontuzji, której doznał jeszcze pod koniec sezonu klubowego. Dołączył nawet do reszty zespołu, przebywającego na zgrupowaniu w Spale. Tam Nikola Grbić przyjrzał się z bliska dyspozycji przyjmującego, ale pomimo jego starań i deklaracji, ostatecznie zadecydował o tym, iż tym razem nie skorzysta z usług Kubańczyka z polskim paszportem. To ewidentnie nie spodobało się samemu Leonowi, czemu dał wyraz na swoim Instagramie.

Wilfredo Leon odpowiedział Nikoli Grbiciowi za pomocą wideo?

Wideo opublikowane przez siatkarza ma być niejako odpowiedzią na wywiad z trenerem, który ukazał się na łamach „Przeglądu Sportowego”. Według jego relacji gracz Perugii ze zrozumieniem przyjął argumentację szkoleniowca, a między nim i zawodnikiem nie ma żadnych kwasów czy nieporozumień. Grbić wspominał również, że Leon nie był jeszcze w stanie pracować na odpowiednio wysokich obrotach.

Kilka godzin później natomiast siatkarz opublikował wideo, na którym pokazuje, jak trenuje na wysokiej intensywności. Biorąc pod uwagę wcześniejsze słowa selekcjonera, wygląda to niczym odpowiedź na jego słowa.

Wymowne są jeszcze dwie rzeczy: po pierwsze – jako podkład muzyczny Leon wykorzystał utwór Michaela Buble’a pod tytułem „Feeling good”, czyli „Czuję się dobrze”. Dodatkowo pod wideo przyjmujący użył hasztagów „healthy” i „stron”, co oznacza, że jest „zdrowy” oraz „silny”. Oznaczył też swój klub, czyli Sir Safety Perugię.

