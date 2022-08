On ma zastąpić Kamila Semeniuka w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. To byłby intrygujący transfer

Im dłużej trwa lato, tym bardziej frustrują się kibice ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ma to związek z faktem, że pomimo przeprowadzenia pewnych ruchów transferowych, drużyna mistrzów Polski nadal nie sprowadziła następcy Kamila Semeniuka. Ten przenosi się do Sir Safety Perugii, ale przez wiele tygodni nie było wiadomo, kto dołączy do ZAKSY w jego miejsce. Teraz jeden z dziennikarzy zajmujących się siatkówką wskazał zawodnika, który trafił na celownik kędzierzynian.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle szuka następcy Kamila Semeniuka

Przez bardzo długi czas temat ten był również zbywany przez przedstawicieli klubu. – Pracujemy nad tym. Mamy kilka opcji, które rozważamy. Musimy jednak jeszcze poczekać. Myślę, że zmiany personalne w sztabie oraz drużynie spowodują, że będziemy jeszcze silniejsi – mówił na przykład Piotr Szpaczek, prezes ZAKSY, podczas konferencji prasowej.

Innym razem Michał Ruciak ucinał temat w podobny sposób. – Cały sztab trenerski i prezes nad tym pracują. Zobaczymy, co przyniesie czas. Na ten moment jesteśmy w trakcie rozmów – stwierdził w rozmowie z Interią.

Ołeh Płotnicki ma zostać bohaterem transferu do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Teraz jednak Tomasz Swędrowski z Polsatu Sport wskazał potencjalnego Kamila Semeniuka. Zrobił to podczas meczu, który Biało-Czerwoni rozegrali 13 sierpnia. Przeciwnikiem Polaków była Ukraina i to właśnie jeden z jej reprezentantów miałby zostać bohaterem głośnego transferu.

– Ukraińcy mają kilku naprawdę znakomitych graczy. Przede wszystkim jest nim Ołeh Płotnicki, który być może będzie grał w drużynie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie – powiedział dziennikarz. Co ciekawe Płotnicki jest obecnie zawodnikiem Sir Safety Perugii, do której dołączył Semeniuk. I właśnie w związku z tym mówi się, że chciałby zamienić włoską drużynę na polską.

