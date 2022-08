Były reprezentant Polski ocenił kluczową decyzję Nikoli Grbicia. Powiedział, na co nas stać na MŚ

Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem siatkarskich mistrzostw świata klaruje się sytuacja kadrowa w reprezentacji Polski. Nikola Grbić co prawda jeszcze nie ogłosił ostateczne kadry, aczkolwiek na zgrupowaniu w Spale zostało już tylko 14 siatkarzy i niemal pewne jest, że to właśnie w tym składzie Biało-Czerwoni wezmą udział w nadchodzącym mundialu. W tym gronie nie ma oczywiście Wilfredo Leona, z którego Nikola Grbić ostatecznie zrezygnował głównie ze względów zdrowotnych. Między innymi na ten temat wypowiedział się Michał Ruciak.

Michał Ruciak popiera decyzję Nikoli Grbicia ws. Wilfredo Leona

Serbski szkoleniowiec długo zastanawiał się, jaką decyzję powinien podjąć w kontekście przyjmującego Sir Safety Perugii. Ten dołączył do ekipy, która przygotowuje się do turnieju w Spale i dzięki temu selekcjoner mógł przyjrzeć się z bliska dyspozycji Kubańczyka z polskim paszportem. W końcu zdecydował jednak, że wzięcie go na mistrzostwa świata jest zbyt ryzykowne.

Ruciak, który w reprezentacji Polski rozegrał 166 meczów i zdobył z nią złoty medal mistrzostw Europy w 2009 roku, wygrał też Ligę Światową w 2012 roku, uważa, że w związku z Leonem, Grbić zachował się bardzo odpowiedzialnie. Popiera więc postawę Serba. – Jeśli ktoś nie jest w stu procentach sprawny fizycznie, czemu miałby zabrać miejsce komuś innemu? Uważam tę decyzję za bardzo dobrą – stwierdził w rozmowie z Interią.

Michał Ruciak uważa, że stać nas na zdobycie mistrzostwa świata

Według niego jest jeszcze za wcześnie, by jakkolwiek oceniać efekty pracy nowego selekcjonera z Biało-Czerwonymi. – Kadrze potrzeba czasu, zaufania i pracy. Jest nowy trener, nowa myśl szkoleniowa. Trudno cokolwiek oceniać po zobaczeniu siedmiu, ośmiu spotkań – stwierdził.

Z drugiej strony Ruciak uważa, że nawet bez Leona w składzie Polacy mogą wygrać mistrzostwo świata, skoro wcześniej udało im się osiągnąć ten sukces bez niego. – Trzeba powiedzieć jasno, stać nas na to – wyznał.

