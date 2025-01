ZAKSA ma następcę Bartosza Kurka. Wielki hit transferowy w PlusLidze?

Informacje dotyczącą następcy Bartosza Kurka, jako pierwszy, przekazał Jakub Balcerzak, znany w siatkarskim środowisku użytkownik portalu X, powołując się na własne źródła. Co obecnie jest praktycznie pewne, to odejście „Kurasia” z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Klub z Opolszczyzny musi na pozycję atakującego szukać ciekawego nazwiska.

PlusLiga: Kamil Rychlicki siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle?

O swojej przyszłości kapitan ZAKSY powiedział na koniec 2024 roku, wyprzedzając jakiekolwiek, klubowe komunikaty.

– Myślę, że jeszcze trzy dobre sezony chciałbym zagrać. Nie wiem, czy w Polsce. Nie mam kontraktu na przyszły sezon. Nie mam kontaktu na przyszły sezon w ZAKS-ie. Ta informacja się jeszcze nie pojawiła, ale jesteśmy w trakcie rozmów z moim menadżerem. Szukamy jakiegoś nowego klubu […] Myślę, że środowisko siatkarskie już wiedziało na ten temat. To jest jedna z rzeczy, które wymagają bardzo szybkiej zmiany w naszym środowisko siatkarskim. Czyli roznoszenie się plotek, jakiś takich twitterowych informacji. Ja bym wolał, żeby pewne informacje były podawane szybko i oficjalnie – przyznał Bartosz Kurek w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero.

W takiej sytuacji ściągnięcie Rychlickiego, z pewnością byłoby hitem transferowym w PlusLidze. Obieranie kierunku z Półwyspu Apenińskiego właśnie do Polski, zwłaszcza w przypadku siatkarzy będących w dobrym, sportowym wieku – 28 lat atakującego – to dobry sygnał.

A najważniejszą korzyścią jest fakt, że Rychlicki sportowo jest po prostu na wysokiej półce. Mając w swoim CV występy w takich klubach, jak: Cucine Lube Civitanova (2019-21), Sir Safety Conad Perugia (2021-23) i obecnie Itas Trentino (od 2023 roku). W minionym sezonie Rychlicki sięgnął ze swoją drużyną po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, w finale ogrywając stosunkowo łatwo Jastrzębski Węgiel.

Polsko brzmiące nazwisko? Ojciec potencjalnie nowego siatkarza ZAKSY (od startu sezonu 2025/26) Jacek Rychlicki to srebrny medalista ME z 1983 w barwach reprezentacji Polski. Za to matka, Elżbieta (panieńskie nazwisko Rychter), zdobywała z siatkarskim ŁKS Łódź mistrzostwo Polski w sezonie 1982/83.

Sam Kamil Rychlicki ma trzy obywatelstwa: luksemburskie (w tym kraju się urodził), polskie i od 2022 roku również włoskie.

