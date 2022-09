Słowenia pierwszym ćwierćfinalistą MŚ. Drużyna polskiego trenera była bez szans

W pierwszym meczu 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata współgospodarz turnieju, czyli Słowenia mierzyła się z Niemcami. Stawką był awans do ćwierćfinału imprezy. Co ciekawe, los chciał, że obie te drużyny grały już ze sobą w trakcie tego turnieju. W fazie grupowej Słoweńcy nie dali szans ekipie prowadzonej przez Michała Winiarskiego. Wygrali 3:0, zajmując drugie miejsce w grupie D. Nasi zachodni sąsiedzi zaś zakwalifikowali się do fazy pucharowej z trzeciej lokaty.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Dobry początek Słowenii

Początek spotkania był na korzyść Niemiec. Zespół polskiego szkoleniowca szybko objął prowadzenie i odskoczył na wynik 5:2. Po słabych pierwszych minutach gospodarze grający przed własną publicznością odzyskali kontrolę nad tym setem. Najpierw doprowadzili do wyrównania, a później, wraz z upływem czasu, powiększali swoją przewagę. Ostatecznie zwyciężyli 25:18.

Druga partia miała już zupełnie inny przebieg. Słoweńcy już od pierwszych akcji wyglądali pewniej, dzięki czemu spokojnie budowali swoją przewagę. Choć Niemcy zdołali zmniejszyć straty i doprowadzić do rezultatu 12:11, współgospodarze mistrzostw świata natychmiast odskoczyli na pięć „oczek”. Do końca byli już konsekwentni i skoncentrowani, dlatego wygrali 25:19.

MŚ 2022 w siatkówce. Przebudzenie Niemców i awans Słowenii

Podopieczni Michała Winiarskiego nie mieli już nic do stracenia. Byli bowiem jedną partię od odpadnięcia z turnieju, więc postanowili postawić wszystko na jedną kartę i to się opłaciło. Szybko wyszli na prowadzenie 6:2. Później set się wyrównał, ale w kluczowym momencie to nasi zachodni sąsiedzi byli górą. Wygrali cztery akcje z rzędu, dzięki czemu wyszli na 22:19. Nie wypuścili już tego seta z rąk, zmniejszając straty w meczu.

Jak się okazało, czwarta partia była ostatnią w tym spotkaniu. Jednocześnie była też najbardziej wyrównaną, jednak większą kontrolę nad jej przebiegiem mieli Słoweńcy. Wicemistrzowie Europy zwyciężyli 25:22 i 3:1 w całym meczu. Słowenia została tym samym pierwszą reprezentacją, która awansowała do ćwierćfinału tegorocznego mundialu.

