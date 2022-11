Arabia Saudyjska sprawiła sensację. Argentyna na kolanach po fascynującym meczu!

Co za mecz! Sensacja w "polskiej grupie". Historyczne wydarzenie dla piłkarzy Arabii Saudyjskiej. Kibice w zielonych strojach euforycznie wiwatują w stronę swoich zawodników. KONIEC!!!!!! ARABIA SAUDYJSKA WYGRYWA Z ARGENTYNĄ 2:1 90 min. +13 Acuna wrzuca, obrońcy wybijają, stadion reaguje zbiorowym okrzykiem. 90 min. +13 Wybicie! 90 min. +12 Jeszcze jedno dalekie wybicie za bramkę Martineza. Argentyna być może w ostatniej akcji meczu. 90 min. +11 Stadion za chwilę eksploduje. Hałas jest nie do zniesienia! 90 min. +11 Messi napędza kontrę Argentyny ale już cały zespół przeciwników wrócił na własną połowę. Di Maria dośrodkowuje, nie patrząc, czy jego koledzy są w ogóle w polu karnym. Strata piłki. 90 min. +10 Julian Alvarez strzela głową, piłka długo wisiała w powietrzu, ale bez trudu złapał ją bramkarz Arabii Saudyjskiej. 90 min. +9 Kanno wybija na rzut rożny. 90 min. +9 Zablokowany Alvarez. Rzut rożny dla Argentyny. 90 min. +9 Wznowienie gry. Argentyna przy piłce. 90 min. +8 Al Shahrani zniesiony z boiska. W jego miejsce Mohammed Al-Breik. 90 min. +7 Sam bramkarz również nie podnosi się z ziemi, trzyma się za nogę. Saudyjczycy zostawili dziś na boisku mnóstwo zdrowia. 90 min. +7 Yasir Al Shahrani został trafiony kolanem przez wychodzącego do górnej piłki Mohammeda Khalila Al Owaisa. Przerażony bramkarz gwałtownie wołał medyków do swojego kolegi. 90 min. +6 Messi wdał się w drybling pomiędzy trzema lub czterema zawodnikami Arabii Saudyjskiej. Wcześniej znokautowany jeden z obrońców przez własnego bramkarza. 90 min. +5 Abdulelah Al Malki nagrodzony ogłuszającym wrzaskiem za to wybicie. Co za emocje w meczu, w którym Arabia Saudyjska skazywana była na pożarcie przez faworyta całego turnieju! 90 min. +4 Rzut rożny dla Arabii Saudyjskiej. Piłka daleko od ich bramki, ale spalili ładną akcję. 90 min. +3 Do podstawowego czasu gry doliczono 8 minut. Dodajmy, że przed chwilą piłkę z linii bramkowej wybijał głową obrońca Arabii Saudyjskiej. 90 min. +2 Bramkarz Alowais wybija piłkę i chwilę później ukarany zostaje żółtą kartką. Zbyt impulsywnie zareagował na zachowanie przeciwnika. 90 min +1 I rzut rożny, Argentyna naciska. 90 min. Kolejny rzut wolny, Messi dośrodkowuje, ale piłka wybijana. 89 min. Podczas zmiany jeden z Saudyjczyków ukarany żółtą kartką. Al Abed zdaniem sędziego schodził za wolno. 88 min. Schodzi też Feras Albrikan, któremu dokuczały skurcze. W jego miejsce Haitham Mohammed Asiri. 88 min. Zmiany w Arabii Saudyjskiej. Nawaf Shaker Al Abed, który zmienił wcześniej Al Faraja, ustępuje miejsca Abdulelahowi Al Amriemu. 87 min. Znów Di Maria dośrodkowuje, ale piłka nie dociera do Lautaro Martineza. 86 min. Argentynie pali się grunt pod nogami. Coraz większe zniecierpliwienie kibiców, gwiżdżących na swoich zawodników. 86 min. Skurcze zaczynają łapać zawodników. Feras Albrikan potrzebuje pomocy kolegów. Sędzia przerywa grę. 85 min. Tymczasem w ataku znów Arabia Saudyjska. Podanie jednak niedokładne. 84 min. Prostopadłe podanie do Di Marii, ale za mocne, a dodatkowo asekurowane przez obrońcę. 84 min. Messi strzela głową! Prosto w rękawice bramkarza. 83 min. Argentyna próbuje, ale Di Maria wytracił tempo tej akcji. 82 min. Boczny obrońca wyprzedzony, ale dośrodkowanie prosto w rękawice Mohammeda Khalila Al Owaisa. 82 min. Można odnieść wrażenie, że Saudyjczykom kończą się siły. Czy trener dokona jeszcze jakichś zmian? 81 min. Kolejna żółta kartka. Tym razem ukarany Saud Abdulhamid. 80 min. Bardzo słaby strzał Messiego. Ponad bramką. 79 min. Messi długo zbiera się do strzału. Trwają przepychanki w murze. 79 min. Salem Al Dawsari ukarany żółtą kartką za opóźnianie gry. 78 min. Faulowany Messi przed polem karnym Arabii Saudyjskiej. Kontrowersyjna decyzja. Niebezpieczne miejsce, z którego as PSG może uderzać. 77 min. Wreszcie zmiana w zespole Arabii Saudyjskiej. Schodzi Saleh Al-Shehri. W jego miejsce Sultan Alganham. 76 min. Można być pod wrażeniem dyscypliny Saudyjczyków, którzy muszą bronić prowadzenia, a mimo to podchodzą bardzo wysoko, zakładając pressing na połowie rywala. 75 min. Enzo Jeremias Fernandez strzelał głową po rzucie rożnym, ale niecelnie. Arabia Saudyjska od bramki. 75 min. Di Maria dośrodkowuje i wybicie na rzut rożny. 74 min. Kibice obu drużyn narażeni są dziś na ogromne emocje. Przed chwilą bramkarz Arabii Saudyjskiej wybiegł przed swoje pole karne i zdołał wybić piłkę. Z dobitką próbowali pospieszyć Argentyńczycy, ale rywale nie pozwolili na strzał! 73 min. Lisandro Martinez niebezpiecznie do swojego bramkarza, ten musiał przyjmować kolanem. 72 min. Kanno znów wraca do obrony. Świetna praca tego gracza. 72 min. Chwilę później Messi genialnie do Di Marii, ten jednak prosto w ręce bramkarza. 71 min. Silne dośrodkowanie przeleciało przez całe pole karne Arabii Saudyjskiej. Nikt nie dostawił nogi. 71 min. Yasir Al Shahrani nie daje się przejść na swoim boku, Argentyna już próbuje drugą stroną. 70 min. Arabia Saudyjska wciąż z tylko jedną zmianą. Trener wierzy w swoich zawodników. Widzi, że walczą o każdą piłkę. 69 min. Kolejna zmiana w reprezentacji Argentyny. Nicolas Tagliafico opuszcza boisko, w jego miejsce Marcos Acuna. 68 min. I kolejny Saudyjczyk z poświęceniem wybija piłkę na rzut rożny. Długo zbiera się z murawy. 68 min. Mohamed Kanno wrócił się pod własne pole karne i pięknym wślizgiem odebrał piłkę rywalowi. 67 min. Żółta kartka dla Abdulelaha Al Malkiego. Środkowy pomocnik nie cofnął nogi przy walce o piłkę. Żywiołowo protestował, ale sędzia nieugięty. 66 min. Dośrodkowanie i wysoką piłkę łapie Mohammed Khalil Al Owais. 65 min. Przerzut nad linią obrony, Messi zatańczył z obrońcami, wyłożył do Martineza, ale Al Tambakti był szybszy. Doskonały mecz tego obrońcy. 64 min. Al Dawsari bardzo przytomnie przerzucił na drugą stronę boiska. Kolega zmarnował jednak podanie. I już z atakiem rusza Argentyna. 63 min. Co za sytuacja! Bramkarz ratuje Arabię Saudyjską. Argentyńczycy łapią się za głowy. Tylko rzut rożny. 62 min. Dośrodkowanie Di Marii zewnętrzną częścią stopy, szczupakiem próbował strzelać Lautaro Martinez. Nie sięgnął piłki. 61 min. Mecz nabrał piekielnego tempa. Która z drużyn to wytrzyma? Wszyscy biegają jakby do końca zostało parę minut. Tymczasem przed nami jeszcze pół godziny gry! 59 min. Al Tambakti kuleje po jednym ze starć, ale nie zamierza opuszczać boiska.Chce grać dalej. 58 min. I za Papu Gomeza Julian Alvarez. 58 min. Z boiskiem żegna się także Leandro Paredes, wchodzi Enzo Jeremias Fernandez. 58 min. Cristian Romero schodzi, w jego miejsce Lisandro Martinez. 58 min. Potrójna zmiana u Argentyńczyków! Trener postanowił zainterweniować. 57 min. Walka o każdą piłkę. Teraz faulują Argentyńczycy. 56 min. Co za widowisko! Teraz obrońca Arabii Saudyjskiej w ostatniej chwili wybija piłkę Messiemu. Hassan Al Tambakti Ratuje swój zespół! 54 min. Argentyńczycy jak zamroczeni. Muszą się pozbierać, bo Arabia Saudyjska już sunie z kolejnym atakiem. 53 min. Najpierw Romero ratował swój zespół, wybijając piłkę głową z linii bramkowej. Chwilę później znakomitym strzałem ze skraju pola karnego prowadzenie daje Salem Al Dawsari! 52 min. NIESAMOWITE!!!!! Arabia Saudyjska strzela drugiego gola!!! 51 min. Szalony doping kibiców Arabii Saudyjskiej, wspieranych prawdopodobnie także miejscowych fanów. Kolejny raz przekrzykują fanów Argentyny, którzy przecież są w większości. 50 min. Kolejny błąd w obronie Argentyny, ale pośliznął się Saud Abdulhamid. Wściekły na siebie zawodnik w zielonym stroju. 49 min. Gol Arabii Saudyjskiej poprzedzony chwilą chaosu w środku boiska. Argentyńczycy niejako prosili się o to trafienie, ale też ich rywale zrobili wszystko jak należy. 48 min. Niesamowite! Choć wydawało się, że zasługują na tego gola, to nikt nie spodziewał się, że jednak nastąpi to tak szybko! Arabia Saudyjska wyrównuje. Kiepsko w tej sytuacji zaprezentował się Cristian Romero. Strzelał Saleh Al-Shehri. 47 min. GOOOOOOOL!!!!!!! 46 min. Zaczęło się od faulu na Di Marii. Skrzydłowy z grymasem bólu na twarzy podnosi się z murawy. 46 min. Pora na drugą połowę. Czy Arabia Saudyjska odrobi stratę? Koniec pierwszej połowy! Jeden do zera po ładnej grze obu drużyn i mocno kontrowersyjnym rzucie karnym dla Argentyny. 45 min. +6 Kilka sztuczek technicznych ożywiło publikę w Katarze. Co ciekawe, na popisy zdecydowali się przegrywający Saudyjczycy, a nie prowadząca Argentyna. 45 min. +5 Dramat doświadczonego zawodnika Arabii Saudyjskiej. Al Faraj płacze tuż za linią boczną boiska. 45 min. +4 Z boiska schodzi Salman Al Faraj. Nie dał rady dokończyć pierwszej połowy. W jego miejsce Nawaf Shaker Al Abed. 45 min. +3 Di Maria strzela zewnętrzną częścią nogi! Za lekko! Broni bramkarz Saudyjczyków. 45 min. +2 Wspaniałe prostopadłe podanie do De Paula, który później nie dał rady wyłożyć piłki kolegom. 45 min. +1 Otamendi dobrym wślizgiem ratuje swój zespół przed kontrą. I znowu atakuje Argentyna. 45 min. Świetny przechwyt Gomeza, ale chwilę później podobną sztuką popisał się rywal. 44 min. Al Dawsari przewraca się w polu karnym, ale to tylko chwilowa utrata równowagi. Kibice spodziewali się chyba rzutu karnego. Jęk zawodu poniósł się po stadionie. 43 min. Pośliznął się Otamendi i sprowokował groźną sytuację we własnym polu karnym. Ostatecznie jednak tylko aut dla rywali. 42 min. De Paul strzelił bardzo mocno, ale też bardzo niecelnie. Miał świetną sytuację, dużo czasu i miejsca. Będzie żałował tej sytuacji. 41 min. Ponownie faulowany Papu Gomez i rzut wolny blisko pola karnego Mohammeda Khalila Al Owaisa. 40 min. W ostatniej chwili obrońca ściąga piłkę z nogi Messiego. Rzut rożny dla Argentyny. 39 min. Zacięta walka o piłkę w środku boiska. Nie brakuje fauli, ale gra jest całkiem płynna. 38 min. Szykuje się zmiana w drużynie Arabii Saudyjskiej. Za linię boczną schodzi Salman Al Faraj, rozgrzewa się jego ewentualny zmiennik. 36 min. Za mocne podanie to Tagliafico. Argentyna traci piłkę. 35 min. Gomez traci piłkę, ale Al Dawsari faulował. Argentyna wznowi grę. 34 min. Kolejny gol Martineza! Kolejny ze spalonego. To trafienie było jeszcze ładniejsze, ale pułapki ofsajdowe Arabii Saudyjskiej nadal skuteczne. 33 min. Po pół godziny gry można pokusić się o uwagę, że Saudyjczycy wyglądają bardzo solidnie . Jak na drużynę, która staje naprzeciw Argentyny i przegrywa po wątpliwym karnym, prezentują się wyjątkowo dobrze. To oczywiście zła wiadomość dla reprezentacji Polski, którą również czeka mecz z tym rywalem. 31 min. Emiliano Martinez łapie jednak bez problemu. 30 min. Faul Otamendiego w niebezpiecznym miejscu. Rzut wolny pod samym polem karnym Argentyny. 28 min. A jednak! Gol nieuznany. 27 min. Lekką podcinką pokonał bramkarza przeciwników. 27 min. Lautaro Martinez! Dwa zero! 25 min. Otamendi szybszy przy piłce, ale przez to ucierpiał, nabijając się na nogę spóźnionego rywala. Po chwili z bólu zwijał się Papu Gomez. Saudyjczycy lekko zmęczeni, czy może to faule umyślne, mające nieco zniechęcić Argentyńczyków? 23 min. Tym razem Arabia Saudyjska atakuje prawą stroną. Tagliafico wybija jednak na aut. 22 min. Messi!! ...ale na spalonym zawodnik Argentyny. Bramkarz pokonany, jednak gol nie będzie się liczył. 20 min. Huknął jak z armaty Papu Gomez, ale ponad bramką. Chwilę wcze4śniej zablokowany strzał Messiego. 19 min. Ładna walka o piłkę na połowie Argentyny. Arabia Saudyjska skraca pole gry, nie pozwala na rozpędzenie się Argentyńczykom. 18 min. Lautaro Martinez na spalonym. 17 min. Świetny przechwyt graczy w zielonych koszulkach ale Salem Al Dawsari tylko dwa razy obrócił się wokół własnej osi i wyhamował tempo akcji. 16 min. I mamy strzał dla Arabii Saudyjskiej. Na razie jednak niegroźny. 15 min. Nicolas Tagliafico staranowany przez saudyjskiego zawodnika. Jego stęknięcie przebiło się przez szum stadionu. 14 min. I znowu lewą stroną Arabia Saudyjska. Chwilę później faulowany Saud i rzut wolny dla przegrywającego zespołu. 13 min. Argentyna spokojnie buduje swoje akcje, pozwalając obrońcom na wymianę wielu podań, a później jednym przerzutem uruchamia skrzydłowych. Tym razem jednak Angel Di Maria nie zdołał przyjąć nieźle granej piłki. 11 min. Ładny rajd Al Shahraniego na lewej stronie, ale ostatnie podanie już niedokładne. Chwilę później ten sam zawodnik nie zdążył do szybko granej piłki. 10 min. Nie tylko kibice Arabii Saudyjskiej zastanawiają się nad tym, co właściwie zaszło w ich polu karnym. Tę sytuację będą dziś analizować wszystkie programy sportowe na świecie. Bardzo "miękki" rzut karny. 9 min. GOL! Leo Messi strzela pierwszą bramkę na mundialu w Katarze. 8 min. Karny! Bardzo dziwna decyzja sędziego. Do piłki podejdzie Leo Messi. Saudyjczycy protestują. 7 min. Sędzia niespodziewanie podbiegł do stanowiska VAR... 6 min. Kolejny faul i rzut wolny dla Argentyny. 5 min. Papu Gomez nie dał rady przepchnąć Sauda Abdulhamidiego, ale wywalczył rzut rożny. 4 min. Dobre przejęcie Yasira Al Shahraniego. Szybki boczny obrońca nie pozwala na kolejne długie podanie na swojej stronie. 3 min. Faulowany Lautaro Martinez. Zwija się z bólu, ale sędzia nie wyciąga żółtej kartki. 2 min. Akcja zaczęła się od świetnego crossowego podania do Di Marii, a później przypadkowego odbicia. 2 min. Messi! Niespodziewanie mamy już pierwszy groźny strzał tego meczu. Czujny bramkarz Saudyjczyków ratuje swój zespół! 1 min. Argentyńczycy spokojnie wymieniają piłkę na swojej połowie. Zaczęli! 11:01 Można było odnieść wrażenie, że trybuny są biało-niebieskie, ale hałas podczas hymnu Arabii Saudyjskiej także ogromny. Komentatorzy twierdzą, że Argentyńczyków jest na obiekcie trzy razy więcej niż Saudyjczyków - nie było tego jednak słychać. Atmosfera jest znakomita. 10:58 Czas na hymn Argentyny. 10:58 Piłkarze wychodzą na boisko, 80-tysięczny stadion buzuje energią! 10:56 Na stadionie rozwijane są właśnie flagi obu krajów. 10:50 Kibice z Arabii Saudyjskiej proszą z kolei o łagodny wymiar kary.

Wszystko oczywiście w żartach, nikt nie zamierza odpuszczać.



twitter.com 10:48 Argentyńczycy w szampańskich nastrojach. Czy tak samo będzie po meczu?



twitter.com 10:40 Tak prezentuje się stadion, na którym zagrają obie drużyny:



twitter.com 10:24 Argentyńczycy zagrają w składzie:



Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gomez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria



Arabia Saudyjska wybiegnie w składzie:



Alowais; Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani; Alfaraj, Kanno, Almalki; Albrikan, Alshehri, Aldawsari 10:22 Poznaliśmy skład Argentyny i Arabii Saudyjskiej na to spotkanie:



twitter.com 9:58 twitter.com



Ciekawe czy fani Meksyku przyjdą w koszulkach z Lewandowskim... 9:50 Jesteście gotowi?



twitter.com 9:40 Argentyńscy kibice już rozgrzewają się przed meczem:



twitter.com 9:35 Mecz Argentyny z Arabią Saudyjską odbędzie się na największym obiekcie w Katarze:



twitter.com

Meczem Argentyny z Arabią Saudyjską rozpoczęły się mundialowe zmagania w „polskiej” grupie C. Spotkanie to warto było śledzić oczywiście nie tylko ze względu na fakt, że chodzi o naszych rywali do awansu. Pierwszy z tych zespołów ma w swoim składzie wielu fascynujących zawodników, potrafiących świetnie grać w piłkę. Drużyna w biało-błękitnych strojach jest też typowana jako jeden z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju. Ciekawie było przekonać się o ich rzeczywistej formie na początku mundialu.

Intrygujący był też występ reprezentacji Arabii Saudyjskiej, która z dobrej strony zaprezentowała się przed czterema laty na mistrzostwach świata w Rosji. Piłkarscy eksperci podkreślają, że nie będzie to tylko „dostawca punktów” dla silniejszych drużyn. O ile oczywiście w starciu z Argentyną gracze w zielonych strojach nie byli faworytem, o tyle o wyjście z grupy powinni walczyć z Polską i Meksykiem jak równy z równym.

Argentyna – Arabia Saudyjska. Czy zagra Leo Messi?

Argentyńskie media przed meczem martwiły się o stan zdrowia swojej reprezentacyjnej super gwiazdy – Leo Messiego. Podniesiono alarm w momencie, gdy na ostatniej sesji treningowej, na trzy dni przed meczem z Arabią Saudyjską zawodnik PSG nie pojawił się z kolegami na murawie.

Jak relacjonowała „Marca”, Argentyńczyk nie trenował już w piątek, a podczas sobotniego treningu pojawił się 10 minut po rozpoczęciu sekcji treningowej i sam wykonywał ćwiczenia. Ma to prawdopodobnie związek, z tym że Messi od kilku tygodni zmagał się z problemem ze ścięgnami.

Katar 2022. Dwie zmiany w reprezentacji Argentyny

Już po pierwszym treningu po przylocie do Kataru okazało się, że ze składu Argentyny wypadnie dwóch kontuzjowanych zawodników. Zaraz po meczu towarzyskim ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi Lionel Scaloni sugerował zmiany. – Są z nami zawodnicy, którzy nie są w 100 proc. gotowi do gry. Mamy kilka problemów – stwierdził na konferencji prasowej.

Dwóch pechowców, o których mowa, to Nicolas Gonzales i Joaquin Correa. Pierwszy nawet nie pojawił się na boisku w starciu z ZEA (5:0), drugi z kolei wszedł z ławki w drugiej połowie, ale jak się okazało, nie był to dobry pomysł. Ostatecznie więc tych dwóch piłkarzy na pewno nie zobaczymy w akcji podczas mundialu.

Jako że zmian w kadrach można dokonywać do 24 godzin przed pierwszym meczem mistrzostw świata, Scaloni skorzystał z tego przywileju. Zamiast wcześniej wymienionej dwójki do Kataru przylecieli Angel Correa z Atletico Madryt i Thiago Almada z Atlatny United.

Czytaj też:

