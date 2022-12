Brazylia rozbiła Koreę Południową. Canarinhos awansowali do ćwierćfinału MŚ

90+4. min. KONIEC MECZU! Brazylia kolejnym ćwierćfinalistą po pokonaniu Korei Południowej 4:1. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! 90+3. min. Alves próbował zaskoczyć bramkarza z dystansu, kompletnie nieudane uderzenie. 90+3. min. Richarlison zwolnił kontrę i po chwili stracił piłkę na lewym skrzydle. 90+2. min. Korea w ataku pozycyjnym, Canarinhos bronią jednak wyjątkowo skutecznie. 90+1. min. Cztery minuty doliczył arbiter. 90. min. Hwang wyrzucił się pod linię bramkową złym przyjęciem, jego strzał pofrunął wysoko nad poprzeczką. 89. min. Raphinha źle centrował w kierunku kolegów ustawionych w polu karnym, ale Brazylijczycy jeszcze utrzymali się przy piłce. Po chwili strzał Alvesa nożycami został zablokowany w ostatniej chwili. 88. min. Zbyt mocne było to dośrodkowanie do Hwanga, po chwili Martinelli był jeszcze faulowany. 87. min. Min-Jae z łatwością poradził sobie z dośrodkowaniem Alvesa. 86. min. Fatalna pomyłka bramkarza Korei, ale Rodrygo został zablokowany przez obrońcę. 85. min. Martinelli i Rodrygo mogli wyprowadzić szybki atak, lecz postanowili wycofać futbolówkę. 84. min. Korea nie odpuszcza, prowadzi atak pozycyjny, ale centra In-Beoma nie dotarła do żadnego z jego kolegów. 83. min. Marquinhos świetnie poradził sobie z rywalem we własnej „szesnastce”. 82. min. Nieustępliwy Son, Ederson musiał wybić piłkę na ślepo. 81. min. Seung-Gyu wybił piłkę spod nóg Martinellego, mogło być groźnie. 81. min. Tite wprowadza też Rodrygo za Neymara. 80. min. Cho schodzi, za niego Ui-Jo. Schodzi również Alisson, za niego Weverton. 79. min. Alisson broni w sytuacji sam na sam, ale Cho był na spalonym. 78. min. Hwang musiał zwolnić kontrę, bo Canarinhos wrócili do obrony niemal całą jedenastką. 77. min. Alisson był bez szans! Paik huknął z dystansu po nieudanym wybiciu jednego z Canarinhos! Pomocnikowi jeszcze pomógł rykoszet 76. min. GOOOOOOOOOOOL!!! 75. min. Son zdecydowanie za mocno zagrał na prawo do swojego kolegi. Aut dla Canarinhos. 74. min. Lee opuszcza boisko, za niego wchodzi Kang-In 72. min. Danilo i Vinicius schodzą, za nich Bremer i Martinelli. 70. min. Nieudane podanie do Richarlisona, prosta strata Brazylii. 69. min. Przerwa w grze, Casemiro ucierpiał przez faul rywala. 68. min. Ależ chaos w polu karnym Canarinhos! Alisson obronił strzał jednego z Koreańczyków, dobitkę, a trzecią próbę zablokował Marquinhos! 67. min. Korea wywalczyła aut na połowie Brazylii po założeniu wysokiego pressingu. 66. min. Richarlison mógł podwyższyć wynik, lecz nie trafił w futbolówkę. 65. min. Silva faulowany w środku pola. Hwang In-Beon schodzi, za niego Paik. 64. min. Nieudany ten rzut rożny w wykonaniu drużyny Titego. 63. min. Dani Alves wchodzi za Militao 62. min. Seung-Gyu znów uratował swój zespół przed utratą gola. Raphinha uderzał z ostrego kąta. 60. min. Nie miała pomysłu drużyna z Azji na to, jak rozmontować brazylijską defensywę. 59. min. Znakomita interwencja Paquety w polu karnym Canarinhos. Korea nadal przy piłce, ale akcja cofnęła się aż na jej połowę. 58. min. Fatalne dośrodkowanie Danili zaowocowało... Szybko zatrzymaną kontrą Korei. Richarlison faulował rywala przy linii bocznej. 57. min. Raphinha nad poprzeczką. 56. min. Neymar faulowany mniej więcej na 25. metrze. Będzie szansa na strzał. 55. min. Świetna interwencja Seung-Gyu po płaskim uderzeniu Raphinii! Brazylijczyk wcześniej przedryblował dwóch przeciwników. 54. min. Nieudane dośrodkowanie Raphinii do Viniciusa. 53. min. Militao miał problemy z zablokowaniem Lee, ale ostatecznie to Brazylia zacznie od bramki. 52. min. Prostopadłe podanie Hwanga prosto do... Nikogo. 51. min. Świetne podanie Casemiro do Raphinii, który przy dośrodkowaniu trafił prosto w defensora. 50. min. Koreańczycy zaprzepaścili okazję na kontrę. 49. min. Banalnie łatwo wyszli Canarinhos spod pressingu przeciwników. 48. min. Zupełnie nieudane prostopadłe podanie do Sona. 47. min. Niewiele brakowało, aby Son strzelił na 1:4! Fatalne zachowanie Marquinhosa w defensywie. 46. min. Gramy dalej! Koniec pierwszej połowy! Brazylia prowadzi z Koreą Południową aż 4:0! Do zobaczenia za kwadrans! 45+4. min. To powinno być 5:0! Richarlison zmarnował sytuację sam na sam! 45+3. min. Nieudany drybling Richarlisona w polu karnym Korei. 45+2. min. Mało brakowało, a byłoby 5:0 jeszcze przed przerwą. Raphinha minął się z piłką o kilka centymetrów. 45+1. min. Seung-Gyu broni uderzenie Paquety z bliskiej odległości. 45. min. Nieudane prostopadłe podanie w kierunku Cho, który jeszcze sygnalizował faul – nieskutecznie. 44. min. Idealnie ustawił się Marquinhos przy tym dośrodkowaniu w kierunku Hwanga. 42. min. Vinicius próbował przyspieszyć akcję, ale przy próbie przerzutu trafił prosto w oponenta. 41. min. Brazylijczycy z łatwością zatrzymali Koreańczyków i teraz znów grają na uśpienie rywala. 40. min. Hwang padł w polu karnym Canarinhos, lecz nie ma mowy o karnym. 38. min. Son szukał miejsca do oddania strzału, lecz go nie znalazł. Korea nadał w ataku pozycyjnym. 37. min. Neymar zaczął tę kontrę, rozciągnął akcję na lewo do Viniciusa, a ten delikatnie wrzucił piłkę do nadbiegającego w drugie tempo Paquety. Gracz West Hamu delikatnie dołożył nogę i pokonał bramkarza z dziecinną łatwością. 37. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 36. min. Moon-Hwan stracił piłkę na prawym skrzydle. Aut dla Brazylii. 34. min. Casemiro z dystansu, zupełnie nieudana próba. 33. min. Canarinhos uspokoili grę, wymieniają podania na bardoz niskiej intensywności. Jakby chcieli uśpić przeciwników. 32. min. Alisson świetnie obronił próbę Hwanga z ostrego kąta. 30. min. Fantastyczna akcja Canarinhos rozpoczęta bliżej prawego skrzydła. Trzy podania z pierwszej piłki wystarczyły, by rozmontować defensywę Korei. Richarlison ma kolejne trafienie w tych MŚ na koncie. 29. min. GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 29. min. Dośrodkowanie Neymara nie dotarło do żadnego z jego kolegów z ekipy. 28. min. Rzut rożny dla Brazylii po akcji Viniciusa. 27. min. Podopieczni Titego na krótko rozegrali rzut rożny i po kilku podaniach stracili piłkę. 26. min. Przesadził Neymar w tej szarży. Zbyt daleko wypuścił sobie futbolówkę. 25. min. Hwang próbował zaskoczyć Alissona z dystansu, nieudanie. 24. min. Seung-Gyu łatwo poradził sobie z centrą jednego z pomocników Canarinhos. 23. min. Nieudana szarża Cho lewą flanką. Potrojony nie miał szans na skuteczną akcję. 22. min. Raphinha zwolnił akcję, bo nie miał komu zagrać prostopadle. 21. min. Jin-Su za daleko wypuścił sobie piłkę. Od bramki zacznie Alisson. 20. min. Strata Viniciusa w środku pola mogła zaowocować kontrą Korei jednak Casemiro, Silva i Marquinhos nie dali się minąć. 19. min. Cierpliwie wymieniają podania podopieczni Titego. 18. min. Neymar i Vinicius dryblowali nieskutecznie na lewej flance. Wszystkich pogodził Richarlison, odzyskując piłkę. 17. min. Kapitalna interwencja Alissona po uderzeniu Hwanga z dystansu! 16. min. Strata Viniciusa na własnej połowie, Koreańczycy nadal spokojnie budują akcję. 15. min. Koreańczycy utrzymują się przy piłce na połowie rywali po raz pierwszy w tym spotkaniu. 14. min. Cho i reszta jego partnerów podeszła wysoko, ale będzie tylko aut dla Brazylii. 13. min. Napastnik PSG drobił, drobił, ale w końcu zmylił bramkarza i umieścił futbolówkę w siatce. 13. min. GOOOOOOOOOOOL!!! 12. min. Richarlison padł w polu karnym kopnięty przez jednego z rywali. Do piłki podejdzie Neymar. 11. min. Rzut karny dla Brazylii! 10. min. Canarinhos próbowali na krótko rozegrać rzut wolny, lecz obrońcy Korei byli czujni. 9. min. Faul na Neymarze, będzie szansa na groźną centrę. 8. min. Znakomite wejście Raphinii prawą stroną w pole karne dało Brazylii znakomitą okazję do zdobycia bramki. Piłka minęła wszystkich obrońców Korei, aż w końcu dotarła do zupełnie niekrytego Viniciusa. Ten miał mnóstwo czasu i miejsca, więc przymierzył nie do obrony. 7. min. GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 6. min. Silva przeciął "crossa" w kierunku Cho. 5. min. Faul Raphinii próbującego założyć wysoki pressing. 4. min. Fatalne podanie do Raphinii do Paquety poleciało prosto na aut bramkowy. 3. min. Neymar i Richarlison próbowali rozpracować defensywę Korei podaniami bez przyjęcia, lecz przed polem karnym czekała zbyt wielu rywali. 2. min. Zbyt mocne podanie górą do Viniciusa. 1. min. Nieudane prostopadłe podanie w kierunku Richarlisona. 1. min. GRAMY! 20:00 Pierwszy gwizdek już za chwilę 19:57 Czas na hymny obu drużyn. 19:52 A oto wyjściowa jedenastka Korei:



Zwycięzca meczu Brazylia – Korea Południowa zmierzy się w ćwierćfinale z zespołem, który w poprzednim spotkaniu okazał się lepszy dopiero po rzutach karnych.



Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę meczu Chorwacja – Japonia. Oba zespoły sporo cierpiały 19:38 Reprezentacja Brazylii wyjdzie na to spotkanie w następującym składzie:



19:25 Starcie 1/8 finału mistrzostw świata rozpocznie się za nieco ponad pół godziny. Zostańcie z nami! 17:10 Witamy w relacji na żywo z meczu Brazylia – Korea Południowa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00.

Przed nami kolejny mecz, który rozstrzygnie, kto awansuje do ćwierćfinału trwających właśnie mistrzostw świata. O jedno z ośmiu miejsc na tym etapie turnieju powalczą Brazylia oraz Korea Południowa. Naturalnie to Canarinhos uważani są za faworytów. Do wyjściowej jedenastki wrócił kontuzjowany wcześniej Neymar.

Mundial 2022 – kadra reprezentacji Brazylii

Bramkarze: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Obrońcy: Bremer (Juventus Turyn), Eder Militao (Real Madryt), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea Londyn), Danilo (Juventus Turyn), Dani Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus Turyn), Alex Telles (Sevilla)

Pomocnicy: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Napastnicy: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal Londyn), Gabriel Martinelli (Arsenal Londyn), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madryt), Vinicius Junior (Real Madryt)

Mundial 2022 – kadra reprezentacji Korei Południowej

Bramkarze: Kim Seung-Gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors)

Obrońcy: Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seoul), Kim Young-Gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen)

Pomocnicy: Jung Woo-Young (Al-Sadd), Na Sang-Ho (FC Seoul), Paik Seung-Ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-Ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiakos Pireus), Jeong Woo-Yeong (Freiburg), Lee Kang-In (Mallorca)

Napastnicy: Hwang Ui-Jo (Olympiakos), Cho Gue-Sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-Min (Tottenham Hotspur)