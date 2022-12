Sensacja stała się faktem. Brazylia odpadła z mundialu!

4:2 MARQUINHOS TRAFIŁ W SŁUPEK, BRAZYLIA ODPADA Z MISTRZOSTW ŚWIATA!!! 4:2 Pedro pewnie, zmylił Livakovicia! 4:2 Orsić był bliski trafienia w słupek, ale pokonał golkipera! 3:1 Modrić zmylił Alissona! 2:1 Livaković wyczuł strzał Casemiro, lecz ten był za mocny, by go obronić. 2:0 Majer skutecznie w środek bramki! 1:0 LIVAKOVIĆ BRONI STRZAŁ RODRYGO! 1:0 Vlasić pokonał Alissona! Serię rzutów karnych rozpoczną Chorwaci. Piłkarze zebrali się w dwóch kręgach, trwają narady co do tego, kto będzie strzelał. KONIEC DOGRYWKI, ZA CHWILĘ RZUTY KARNE! 120+2. min. Livaković obronił strzał Sandro w ostatniej minucie! 120+1. min. Lovren ostro potraktował Antony'ego na skrzydle. Będzie okazja do dośrodkowania! 120+1. min. W drugiej połowie dogrywki obie ekipy pograją o dwie minuty dłużej. 120. min. Majer szukał szczęścia z dystansu, pomylił się nieznacznie. 120. min. Neymar sfaulował Lovrena w środkowej strefie. 119. min. Żółta kartka dla Petkovicia. 118. min. Znakomita akcja Orsicia lewą stroną, Petrković już czekał w polu karnym. Brazylijczycy zupełnie o nim zapomnieli, więc napastnik uderzył lewą nogą i pokonał Alissona. 117. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 116. min. Gvardiol zatrzymał wślizgiem szarżę Freda. 116. min. Nieudany przerzut na lewe skrzydło do Perisicia. 115. min. Strata Antony'ego, na jego szczęście Fred dobrze go zaasekurował. 114. min. Neymar faulowany, będzie kolejna okazja do dośrodkowania z rzutu wolnego. 113. min. Perisić wygoniony w aut bramkowy. 112. min. Teraz to Canarinhos od dłuższego czasu bronią się kompaktowo na własnej połowie. 111. min. Na krótko rozegrany rzut rożny przez Chorwatów, akcja zakończyła się stratą Petkovicia. 110. min. Sosa schodzi, za niego Budimir. 109. min. Doskonałe podanie Rodrygo do Neymara, ten jeszcze sfaulował Gvardiola. 108. min. Indywidualna akcja Pedro zastopowana przez Lovrena. 107. min. Nieudane dośrodkowanie, akcji nie zamknął nadbiegający Modrić. 106. min. Gramy dalej! Fred zmienia Paquetę w przerwie dogrywki, Sandro wszedł za Militao. Majer natomiast zmienił Kovacicia. 105+3. min. Koniec pierwszej połowy dogrywki! 105+2. min. Neymar nagle przyspieszył, rozegrał dwójkową akcję z kolegą, minął Livakovicia i trafił do siatki z ostrego kąta. 105+1. min. GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 105+1. min. Antony zatrzymany na prawej flance. 105. min. Danili spróbował swoich z sił zza pola karnego, piłka poleciała wysoko w trybuny. 104. min. Neymar złapany na spalonym. 103. min. Wspaniałą kontrę przeprowadziła Chorwacja, Petrković okiwał dwóch rywali, ale strzał Brozovicia z dogodnej pozycji pofrunął wysoko nad poprzeczką. 102. min. Kovacić wpadł w pole karne i został zablokowany przez Silvę. 101. min. Pedro złożył się do przewrotki, nieczysto trafił w piłkę. 100. min. Vlasić niecelnie dogrywał w pole karne. 99. min. Obiecująca centra Rodrygo w kierunku Paquety, lecz ostatecznie piłka poleciała na aut bramkowy. 98. min. Nie forsują tempa Brazylijczycy. 97. min. Faul Paquety w ofensywie. 97. min. Lovren na posterunku przy dośrodkowaniu Danilo. 96. min. Świetnie uwolnił się Antony na prawym skrzydle, lecz Brazylia musiała przejść do ataku pozycyjnego. 95. min. Zupełnie nieudana centra Danilo. 94. min. Ostre wejście Sosy w przeciwnika. 92. min. Niezła była ta centra Neymara, lecz strzał jednego z jego kolegów nawet nie poleciał w kierunku bramki. 92. min. Modrić ratował się wybiciem po przerzucie Danilo. 91. min. Gramy dalej! Koniec drugiej połowy, przed nami dogrywka! 90+4. min. Antony próbował strzelać zza szesnastki, jednak jego próba była zbyt lekka, by zaskoczyć Livakovicia. 90+3. min. Modrić faulował Rodrygo. 90+2. min. Pedro zagrał ręką, strata Brazylijczyków. 90+1. min. Cztery minuty doliczone do drugiej połowy. 90+1. min. Będzie rzut rożny dla Canarinhos. 90. min. Gvardiol poradził sobie z centrą Antony'ego. 90. min. Chorwacja z łatwością zatrzymała kontrę rywali. 89. min. Lovren zwolnił akcję, Sosa dośrodkował na głowę Marquinhosa. 88. min. Petković mógł uderzać, aczkolwiek wahał się za długo. Rywal wygarnął mu piłkę spod nóg. 87. min. Pedro ograł rywala na leżąco, lecz później nie opanował futbolówki. Ekipa z Europy zacznie od bramki. 87. min. Słabe dośrodkowanie Antony'ego i jeszcze gorsze podanie jego kolegi. Aut dla Chorwacji. 86. min. Strzał Militao zablokowany, korner dla Canarinhos. 86. min. Casemiro zatrzymał sosę, jest okazja do kontry. 85. min. Nie spieszyło się Chorwatom, by wznowić grę po wyrzucie z autu. Ta w końcu dotarła do Vlasicia, którego strzał został zablokowany. 84. min. Schodzi Richarlison, za niego Pedro. 82. min. Fatalne podanie Antony'ego do Paquety. 81. min. Groźne uderzenie Paquety po ziemi, Livaković ustawił się doskonale. 80. min. Chorwaci zmarnowali okazję do kontry. Vlasić stracił w środku pola. 79. min. Neymar próbował przyspieszyć akcję, lecz jedyne co osiągnął, to strata futbolówki. 78. min. Brazylia spokojnie wymienia podania na własnej połowie. 77. min. Marquinhos zarobił żółty kartonik z faul taktyczny na Modriciu. To mogła być groźna kontra. 76. min. Livaković znów zablokował strzał Neymara. Gracz PSG szarżował lewą stroną pola karnego. 75. min. Gvardiol z łatwością poradził sobie w pojedynku z Richarlisonem po długim podaniu do napastnika. 74. min. Jeszcze jedno niecelne zagranie Neymara. Nie jest to jego dzień. 73. min. Antony próbował wymusić faul na prawym skrzydle, sędzia się nie nabrał. 72. min. Petković wchodzi za Kramaricia, a Vlasić za Pasalicia. 71. min. Zablokowane uderzenie Kramaricia. Dodatkowo napastnik sfaulował rywala. 70. min. Chorwaci w ataku pozycyjnym, Brazylijczycy trzymają ich na dystans od swojego pola karnego. 69. min. Perisić próbował zgrywać futbolówkę głową do kolegi, lecz zupełnie mu się to nie udało. Strata. 68. min. Casemiro sfaulował Kramaricia i został przez to ukarany przez sędziego. 68. min. Podopieczni Dalicia dali się zepchnąć do defensywy, choć ich oponencie nie mają pomysłu, jak stworzyć sobie okazję do zdobycia bramki. 67. min. Zamieszanie w polu karnym Chorwacji, jednak ta się uratowała dalekim wybiciem. 66. min. Kapitalnie interweniował Livaković w sytuacji sam na sam z Paquetą! 66. min. Nieudane uderzenie Casemiro z tego stałego fragmentu. Tylko aut dla Brazylii. 65. min. Ewidentny faul na Neymarze. Będzie rzut wolny dla drużyny Titego. 64. min. Rodrygo zmienia Viniciusa. 63. min. Do nikogo centrował Paquety. Lovren wybił to z łatwością. 62. min. Dośrodkowanie Perisicia prosto w ręce Alissona. 61. min. Casemiro zatrzymał podanie Perisicia, lecz futbolówki nie przejął. Wolne tempo gry w ostatnich minutach tego spotkania. 60. min. Chorwaci spokojnie wymieniają podania w okolicach środkowej strefy. 59. min. Za mocno podawał Richarlison do Antony'ego. Kontra zmarnowana. 57. min. Niecelne było dogranie Richarlisona w kierunku Paquety. 56. min. Antony wchodzi za Raphinhę. 55. min. Livaković znów uratował Chorwatów! Tym razem zatrzymał Neymara przy jego próbie z bliskiej odległości. 54. min. Delikatnie dośrodkowywał Perisić do Pasalicia, lecz nie sięgnął futbolówki. 53. min. Juranović zatrzymał Neymara, będzie kontra! 52. min. Neymar rozrzucił piłkę na prawe skrzydło, po chwili łatwo stracili ją jego koledzy. 51. min. Chaos zapanował w polu karnym Brazylii po rzucie rożnym, sędzia zasygnalizował pozycję spaloną Kramaricia. 50. min. Centra Juranovicia zablokowana przez Danilo. 49. min. Nieudany rajd Sosy z lewej strony, ale Chorwaci jeszcze mają piłkę. 48. min. Neymar nie zgrał futbolówki do Viniciusa, w ostatniej chwili zablokował go Gvardiol. Po chwili Vinicius strzelił prosto w golkipera. 48. min. To mogła być bramka dla Brazylii! Livaković interweniował w ostatniej chwili! 47. min. Perisić faulował Marquinhosa w pressingu. 46. min. Gramy dalej! 45+1. min. Koniec pierwszej połowy! 45+1. min. Paqueta podał prosto pod nogi przeciwnika w środku pola. 45+1. min. Tylko jedną minutę doliczył sędzia do pierwszej połowy. 45. min. Silva przypilnował napastnika w swojej „szesnastce”, choć ten i tak był na spalonym. 44. min. Paqueta został sfaulowany pod swoim polem karnym. 42. min. Neymar oddał celny strzał z rzutu wolnego i choć piłka odbiła się jeszcze od muru, nie zmyliła Livakovicia. 41. min. Canarinhos grają w chodzonego. Neymar próbował przyspieszyć, lecz potrojony został zatrzymany dość łatwo. Rzut wolny wywalczył Vinicius. 40. min. Statyczna gra Brazylijczyków. W ten sposób rywali nie zaskoczą. 39. min. Świetny powrót Juranovicia za Viniciusem. 38. min. Zdecydowanie za mocne było to górne podanie do Richarlisona. 37. min. Nieudana szarża Brozovicia, stracił piłkę w prosty sposób. 36. min. Lovren zatrzymał Richarlisona we własnym polu karnym. 35. min. Długa piłka w kierunku Richarlisona i Viniciusa, Juranović musiał ratować się wybiciem w aut. 34. min. Chorwaci w ataku pozycyjnym, z którego nic nie wynika. 33. min. Alisson miał problemy z tym dośrodkowaniem Juranovicia. Wypiąstkował futbolówkę, choć nie było to udane wyjśćie golkipera Liverpoolu. 32. min. Gvardiol chciał podłączyć się do akcji ofensywnej, lecz Sosa został sfaulowany przy bocznej linii. 32. min. Casemiro podawał niedokładnie. Strata. 31. min. Faul na Neymarze i żółta kartka dla Brozovicia 30. min. Perisić uderzył wysoko nad poprzeczką. 29. min. Brazylijczycy słabo rozegrali ten stały fragment. Próbowali rozrzucić akcję do prawego skrzydła, co zupełnie im nie wyszło. 28. min. Rzut wolny dla Canarinhos. 27. min. Łatwa strata Viniciusa. Nie miał szansy przebić się przez trzech rywali. 26. min. Modrić dośrodkował z rzutu wolnego prosto na głowę jednego z przeciwników. 25. min. Żółta kartka dla Danilo za bardzo ostre wejście obrońcy w Juranovicia. 24. min. Faul na Modriciu w ofensywie. 23. min.. Będzie rzut rożny po uderzeniu Casemiro z dystansu. 22. min. Indywidualna akcja Neymara zakończyła się jego strzałem prosto w ręce Livakovicia. 21. min. Kolejne zablokowane uderzenie Viniciusa. Było gorąco! 20. min. Kovacić zagrał prosto do Militao. 19. min. Zablokowane uderzenie Kramaricia z lewego skraju pola karnego. 18. min. Czyste odebranie futbolówki Richarlisonowi. 17. min. Drużyna trenera Titego próbuje rozgrywać atak pozycyjny, przy czym „atak” to dużo powiedziane. 16. min. Casemiro chciał rozrzucić akcję do prawego skrzydła. Zrobił to jednak fatalnie niecelnie. 15. min. Groźna strata Canarinhos na własnej połowie. Modrić mógł zaskoczyć przeciwników, lecz zacentrował niecelnie. 14. min. Zdecydowanie za mocne podanie do Perisicia. 14. min. Nieudana centra Modricia z rzutu rożnego, choć jeszcze mają piłkę. 13. min. Dobra akcja Juranovicia. Rozpoczął ją i mógł skończyć, ale po dośrodkowaniu nie trafił czysto w piłkę. 11. min. Neymar na spalonym. 10. min. Raphinha dryblował w szesnastce rywali, w końcu wybiegł z piłką na aut bramkowy. 9. min. Drużyna z Europy broni się kompaktowo, na razie Brazylia nie ma pomysłu, jak sforsować defensywę rywali. 8. min. Szarża Viniciusa lewą stroną zablokowana. 7. min. Militao faulowany we własnym polu karnym. 6. min. Świetna interwencja Militao i szybka strata. Chorwaci jednak nie wykorzystali przechwytu na połowie rywala. 5. min. Pierwszy strzał Brazylijczyków, a konkretnie Viniciusa. Livaković poradził sobie bez problemu. 4. min. Modrić faulował Richarlisona w środku pola. Napastnik wrócił się głęboko, aby pomóc zespołowi. 3. min. Piłkarze Dalicia mieli rzut wolny, ale dośrodkowanie nie dotarło do żadnego z nich. 2. min. Chorwaci próbują podejść wyżej, ale Canarinhos nadal utrzymują się przy piłce. 1. min. GRAMY! 15:59 Spotkanie rozpocznie się za kilka chwil. 15:56 Czas na hymny obu drużyn. 15:52 Oto wyjściowa jedenastka Canarinhos na to ćwierćfinałowe starcie:



twitter.com 15:45 Zwycięzca dzisiejszego spotkania zmierzy się w półfinale z kimś z pary Holandia – Argentyna. 15:41 Oto skład reprezentacji Chorwacji na zbliżające się spotkanie:



twitter.com 15:30 Do pierwszego gwizdka pozostało już tylko 30 minut. Pozostańcie z nami! 14:12 Witamy w relacji na żywo z meczu Chorwacja – Brazylia, który rozpocznie się już o 16:00.

Już niebawem poznamy pierwszego z czterech półfinalistów mistrzostw świata w Katarze. Zostanie nim albo drużyna z Brazylii, albo ta z Chorwacji. Za faworyta uważa się drużynę Canarinhos, która podczas tego turnieju już nie raz pokazała, że potrafi grać zarówno porywająco, jak i skutecznie.

Mundial 2022 – kadra reprezentacji Chorwacji

Bramkarze: Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb), Ivica Ivusić (NK Osijek), Ivo Grbić (Atletico Madryt)

Obrońcy: Domagoj Vida (AEK Ateny), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Borna Barisić (Rangers FC), Josip Juranović (Celtic Glasgow), Josko Gvardiol (RB Lipsk), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisić (Bayern Monachium), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagrzeb)

Pomocnicy: Luka Modrić (Real Madryt), Mateo Kovacić (Chelsea Londyn), Marcelo Brozović (Inter Mediolan), Mario Pasalić (Atalanta Bergamo), Nikola Vlasić (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt), Luka Sucić (FC Salzburg)

Napastnicy: Ivan Perisić (Tottenham Hotspur), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo Zagrzeb), Mislav Orsić (Dinamo Zagrzeb), Ante Budimir (Osasuna Pampeluna), Marko Livaja (Hajduk Split)

Mundial 2022 – kadra reprezentacji Brazylii

Bramkarze: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Obrońcy: Bremer (Juventus Turyn), Eder Militao (Real Madryt), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea Londyn), Danilo (Juventus Turyn), Dani Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus Turyn), Alex Telles (Sevilla)

Pomocnicy: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Napastnicy: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal Londyn), Gabriel Martinelli (Arsenal Londyn), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madryt), Vinicius Junior (Real Madryt)