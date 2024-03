Emmanuel Macron z prośbą do Władimira Putina. Chodzi o zawieszenie broni

Letnie igrzyska olimpijskie to najważniejsza sportowa impreza czterolecia. W tym roku organizuje je Paryż. Francuzi będą się starali, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. W tle cały czas jest sprawa rosyjskich i białoruskich sportowców.

Macron z prośbą do Putina

Ci bowiem tylko pod pewnymi warunkami będą mogli startować w zawodach indywidualnych i to pod neutralną flagą. Nie mogą choćby otwarcie popierać barbarzyńskiej napaści na Ukrainę oraz mieć do czynienia z wojskowymi służbami.

Wojna w Ukrainie trwa od lutego 2022 roku po napaści Rosji przy wsparciu Białorusi. Walki wciąż trwają, a w Europie sporo dyskutuje się na temat bezpieczeństwa. Prezydent Francji Emmanuel Macron skierował w rozmowie z ukraińskimi reporterami ważną prośbę w stronę Władimira Putina i to ma związek właśnie z igrzyskami.

– Francja będzie żądać zawieszenia broni podczas igrzysk olimpijskich. To przesłanie pokoju. Muszą to zrobić. Zawsze takie rzeczy się działy. Poprosimy o to – podkreślił Macron, cytowany przez Politico.

W dodatku francuski polityk przyznał, że z uwagą będą monitorować to, co dzieje się z rosyjskimi sportowcami w trakcie paryskich zmagań.

Paryż wraca po długiej przerwie

Nic dziwnego, że Macronowi zależy na tym, aby podczas igrzysk nastało zawieszenie broni. Nikt bowiem nie chce, by sportowe święto mogło być zakłócone. Tegoroczne igrzyska to ważna sprawa dla Paryża również z powodu innej kwestii. To miasto bowiem długo czekało na tego typu imprezę – zorganizuje ją po raz pierwszy od stu lat.

Dotychczas w stolicy Francji najlepsi sportowcy świata w ramach letnich igrzysk olimpijskich gościli dwukrotnie. Działo się to w latach 1900 i 1924, czyli w pierwszych latach nowożytnej ery olimpijskiej. W tym roku igrzyska potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia

