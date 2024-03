Polski siatkarz ma wyjechać z PlusLigi. Dwa kierunki są realne

Nadchodzące lato będzie bardzo gorące dla polskich siatkarzy. Tym razem bynajmniej nie chodzi o wyjazd na igrzyska olimpijskie, lecz o kwestię, która dotyczy znacznie szerszego grona. Mowa oczywiście o transferach. Do zmiany klubu szykuje się wielu naszych rodaków, a jednym z nich jest również Fabian Drzyzga.

Fabian Drzyzga odejdzie z Asseco Resovii

Aktualnie rozgrywający jest związany z Asseco Resovią, której barwy reprezentuje po raz drugi. Najpierw grał w nich w latach 2013-2017, a potem trafił do niej w 2020 roku. Jak dotąd trudno było wyobrazić sobie zespół Giampolo Medeia bez niego, aczkolwiek to wkrótce ma stać się faktem. Były reprezentant Polski nosi się bowiem ze zmianą klubu i wszystko wskazuje na to, iż decyzji już nie zmieni. Tym bardziej, że podkarpacki zespół wzmocni Gregor Ropret, co potwierdził on sam.

W związku z tym można zastanawiać się, dokąd trafi 34-latek. Nowe informacje na ten temat pojawiły się w artykule opublikowanym w serwisie sport.tvp.pl. Czytamy w nim, że w grę wchodzą dwa kierunku, aczkolwiek sam siatkarz do jednego skłania się bardziej, do drugiego mniej.

Gdzie zagra Fabian Drzyzga?

Gdzie zatem mógłby trafić? Według najnowszych doniesień w sezonie 2024/25 Drzyzga może reprezentować barwy Fenerbahce. Ekipa ze Stambułu niedawno miała szansę zmierzyć się z Asseco Resovią i przegrała w półfinale Pucharu CEV. Mimo tego jednak Turcja to wciąż atrakcyjny kierunek dla siatkarzy z najwyższego poziomu. Są tam i dobre pieniądze, i odpowiednia jakość, dlatego gdyby Polak trafił nad Bosfor, nie należałoby mu się dziwić.

Z drugiej strony wspomina się również o zainteresowaniu ze strony klubu ze znacznie dalszego zakątka świata. Rozgrywającego widziałoby się ponoć także Shanghai Bright, które polscy kibice powinni już kojarzyć. To właśnie tam obecnie występuje Michał Kubiak, były kapitan reprezentacji naszego kraju. Wątpliwe jednak, by Drzyzga spotkał w Chinach swojego dawnego partnera z kadry, ponieważ przyjmujący ma niebawem wrócić do PlusLigi.

