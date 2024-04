Koszmarny wypadek dwukrotnego medalisty olimpijskiego. Zmarł w karetce

Jak informują czeskie media, Pavel Svojanovsky wręczał nagrody podczas lokalnych zawodów lekkoatletycznych. W trakcie ceremonii miał miejsce straszny wypadek. Były wioślarz spadł z podestu i uderzył się w głowę. Od razu pojawiło się przy nim sporo krwi. Następnie oczekiwano na karetkę pogotowia, która tuż po zmaganiach zawodników odjechała do szpitala. Gdy już natomiast służby medyczne przybyły do legendy czeskiego sportu, to było za późno. Być może te kilka dodatkowych minut zaważyło na dalszym losie Svojanovsky'ego, który zmarł w karetce.

Doskonały duet z bratem

Czesi nie bez powodu doceniają wybitnego przed laty wioślarza. Wszystko dlatego, że Pavel Svojanovsky wystąpił trzykrotnie na igrzyskach olimpijskich – w 1968, 1972 i 1976 roku. W Monachium (1972) zdobył srebro, zaś w Montrealu (1976) brąz w wyścigu dwójki ze sternikiem.

Warto tutaj pamiętać, że jego parterem z osady był młodszy brat – Oldrzich Svojanovsky. Duet ten zdobył dla Czechosłowacji także inne laury na arenie międzynarodowej. Mowa o mistrzostwie Europy w 1969 roku, wicemistrzostwie Starego Kontynentu (1971) oraz brązie mistrzostw świata w sezonie 1974.

twitter

Bracia Svojanovscy z ważną działalnością

Po zakończeniu kariery bracia Svojanovscy pracowali w Czeskim Związku Wioślarskim oraz w Komitecie Olimpijskim. To właśnie ta druga organizacja podała informację o śmierci starszego z rodzeństwa.

Wszystko dlatego, że Pavel Stojanovsky był specjalnym gościem na zawodach lekkoatletycznych w miejscowości Golcuv Jenikov. Miał jedno zadanie, którym było wręczenie nagród sportowcom, którzy okazali się najlepsi w „biegu imienia Jarmily Kratochvilovej”. Niestety to właśnie wtedy przydarzyła się tragedia, przez którą słynny wioślarz stracił życie. Zmarł w wieku 80 lat.

Czytaj też:

Robert Korzeniowski, czterokrotnie złoty Polak na igrzyskach. Jedyny taki w historii!Czytaj też:

Anita Włodarczyk przekazała ważną wiadomość. Chodzi o dalszą karierę