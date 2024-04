Ministerstwo sportu reaguje na nowe stroje na IO. Odcina się od niedomówień

Na 100 dni przed igrzyskami firma Adidas zaprezentowała stroje, w które ubierze reprezentacje olimpijskie. Wśród nich są także Polacy, którzy po latach współpracy z rodzimą firmą 4F, postanowili związać się z niemieckim producentem. Na oficjalnej premierze w Paryżu pojawiło się wiele gwiazd sportu. Biało-Czerwonych reprezentowali między innymi siatkarze Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek czy trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk.

Ministerstwo sportu reaguje na zmianę producenta strojów olimpijczyków

Przez lata Polacy byli przyzwyczajeni do rodzimego producenta. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zaskoczył kibiców kilka miesięcy temu obwieszczając początek współpracy komitetu z niemiecką firmą. Już wtedy o zmianie mówiło się sporo, jednakże ma to się nijak to zainteresowania po premierze nowych strojów.

Nie wszystkim podoba się nowy styl ubioru olimpijczyków. Pojawiły się głosy pytające, dlaczego PKOl zrezygnował z polskiego producenta. Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymało pytania, czy ich instytucja miała wpływ na zmianę dostarczyciela stroju. W krótkim oświadczeniu opublikowanym na Twitterze MSiT poinformowało, że decyzja o „transferze” do Adidasa została podjęta wyłącznie przez komitet olimpijski. Dodano także, że ministerstwo preferuje współpracę z rodzimymi firmami.

„Odpowiadając na liczne pytania, informujemy, że decyzję o tym, kto ubierze polskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie podjął w 2023 niezależnie Polski Komitet Olimpijski, a MSiT nie miało na nią wpływu. MSiT dokłada i będzie dokładać wszelkich starań, aby współpracować z polskimi firmami” – można przeczytać na Twitterze.

Polacy powalczą na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 26 lipca – 11 sierpnia 2024 roku. Na ostatnich IO w Tokio Polacy zdobyli 14 medali (w tym cztery złote).

