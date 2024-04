Marcin Możdżonek wymownie o klątwie igrzysk olimpijskich. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe święto na świecie – igrzyska olimpijskie. Do rozpoczęcia tej imprezy w Paryżu zostało 100 dni. Wielkie nadzieje pokładamy w naszych siatkarzach, którzy od 2004 roku nie są w stanie pokonać ćwierćfinału. Niektórzy zaczęli mówić już o klątwie 1/8 finału tej imprezy.

Marcin Możdżonek wypunktował błędy poprzedników

Na ten temat na łamach TVP Sport głos zabrał Marcin Możdżonek – były siatkarz, który wziął udział w tej imprezie, ale nie udało mu się dotrzeć do strefy medalowej. – Za każdym razem – od Aten w 2004 roku – przyczyny porażki były inne, chociaż miały wspólny mianownik, czyli ćwierćfinał. Za każdym razem było inaczej – stwierdził.

– W Atenach: niedostateczne doświadczenie. W Pekinie mieliśmy trochę pecha. Tam byliśmy dobrze przygotowani, ale gdzieś głowa nie wytrzymała. Zadecydowała tak naprawdę jedna piłka w tie-breaku. W Londynie przegraliśmy z przyszłymi mistrzami olimpijskimi z Rosji. Tam jednak już jadąc na igrzyska, wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, że nie jesteśmy do końca dobrze przygotowani. Potem w Rio de Janeiro – fatalne przygotowanie zespołu, nie mieliśmy najmniejszych szans na cokolwiek, Stany Zjednoczone "przejechały" się po nas 3:0. No i w Tokio trener nie przypilnował tego w sposób, w jaki powinien to zrobić – dodał.

Marcin Możdżonek: Jestem przekonany, że są gotowi na złoto

Zdaniem Marcina Możdżonka to Polacy są faworytem do złota. – Mamy bardzo mocny skład. Doświadczony, dojrzały, który wie, czego chce. I jestem przekonany, że nauczył się na błędach poprzedników, między innymi moich, czego unikać, a co kontynuować, by upragniony medal zdobyć – zaznaczył.

Były siatkarz podkreślił, że liczy na to, iż właśnie medal tego koloru biało-czerwoni przywiozą z Paryża. – Jestem przekonany, że oni są gotowi, żeby je zdobyć – zakończył.

