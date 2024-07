Polska biegaczka zaskoczyła przed igrzyskami. „Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam takie marzenie”

Polscy lekkoatleci mają za sobą najważniejsze próby przed igrzyskami olimpijskimi. Po mistrzostwach kraju część zawodników schodzi z obciążeniami, by być w pełni zregenerowani przed najważniejszą imprezą ostatnich lat. Wśród Biało-Czerwonych nie brakuje zawodników z ambitnymi celami sięgającymi medali.

Polska lekkoatletka myśli o medalu olimpijskim

W stolicy Francji nie zabraknie istnej weteranki wśród polskich lekkoatletek Mariki Popowicz-Drapały. Przez lata zawodniczka startowała na dystansach 100 i 200 metrów. Pochodząca z Gniezna sprinterka pod koniec kariery zdecydowała się na „wydłużenie” występów, przez co oglądamy ją na dystansie jednego pełnego okrążenia. Urodzona w 1988 roku sportsmenka doskonale się odnalazła w gronie zawodniczek na tym dystansie, mimo że nie brakuje na nim świetnych Polek.

Popowicz-Drapała będzie częścią kadry podczas sztafety 4x400 metrów. Wraz z nią wystąpi znajdująca się w rewelacyjnej formie Natalia Kaczmarek. Starsza z biegaczek stwierdziła w rozmowie z TVP Sport, że nigdy nie myślała o igrzyskach pod kątem medalu. Teraz mówi wprost – „Medal igrzysk to wielka sprawa” i dodaje:

– Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam w głowie takie marzenie. Śmiałam się, że powinnam napisać książkę pod tytułem: „Jak nie tracić motywacji, wiedząc, że nie będziesz mistrzynią olimpijską?”. W krótkim sprincie bardzo trudno wejść do światowej elity. Nie zmienia to faktu, że nadal jestem głodna rywalizacji i sukcesów. Z jednej strony jestem spełniona. Z drugiej, chcę więcej i więcej. To dobra cecha. Takie podejście przybliża do świetnych wyników – stwierdziła Popowicz-Drapała.

instagram

Kariera Mariki Popowicz-Drapały

Marika Popowicz-Drapała to trzykrotna medalistka mistrzostw Europy. Od lat łączy obowiązki zawodniczki, jak i matki. Po raz pierwszy wystąpiła na igrzyskach w 2012 roku.

Czytaj też:

Paweł Fajdek już wygrał zawody w Paryżu. Wysoka forma na miesiąc przed igrzyskamiCzytaj też:

Anna Kiełbasińska zabrała głos po zakończeniu kariery. „Miałam poczucie wstydu”