Paweł Fajdek już wygrał zawody w Paryżu. Wysoka forma na miesiąc przed igrzyskami

Właśnie w stolicy Francji odbyła się jedna z ostatnich prób przedolimpijskich. Diamentowa Liga, to najbardziej prestiżowy cykl lekkoatletyczny na świecie, biorąc pod uwagę tylko imprezy czysto komercyjne. Tym cenniejsze są dokonania, jakie udało się osiągnąć polskimi lekkoatletkom oraz lekkoatletom.

Diamentowa Liga: Paweł Fajdek wygrał, Wojciech Nowicki za plecami

Zwycięstwo w Paryżu, czwarte z rzędu w ostatnim czasie podczas oficjalnych zawodów, zanotował Paweł Fajdek. Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem swoją najlepszą próbę zaliczył na poziomie 77,13 m. Na drugiej pozycji sklasyfikowany został Wojciech Nowicki. Mistrz olimpijski z igrzysk w Tokio (2021) najdalej posłał młot na odległość 75,17 m.

– Koło nie było zbyt szybkie, więc nie mogliśmy rzucać daleko. Jednak moje 77 m nie jest złe, wyprzedziłem rywali o co najmniej 2 metry. Teraz cięższe treningi przed igrzyskami, mamy kilka tygodni, a moja forma idzie w górę. Maj był dla mnie trudny, bo zmarł mój ojciec – nie mogłem trenować, nie mogłem się odnaleźć. W połowie czerwca wróciłem do siebie, potrenowałem porządnie i teraz widzimy rezultaty. Będę gotowy na igrzyska, by rzucić 81-82 m. Mam nadzieję, że będę miał wtedy wsparcie ze strony mojego taty, to zawsze będzie gdzieś siedziało z tyłu głowy – przyznał po zwycięstwie Fajdek, cytowany na platformie X przez znany profil Athletic News.

Warto również odnotować dwa drugie miejsca naszych lekkoatletek. Natalia Kaczmarek na 400 metrów z czasem 49,82 s (druga na mecie) oraz Ewa Swoboda, która wykręciła 11,16 s w biegu na 100 metrów. Tej drugiej dało to trzecie miejsce.

twitter

Warto również odnotować wynik Alicji Konieczek w biegu na 3000 metrów. Polka zajęła siódme miejsce, ale pobiła swój rekord życiowy, dobiegając z czasem 3:17,20.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

Czytaj też:

Nietypowy przypadek polskiej mistrzyni. „Sędziowie poszli po poziomicę”Czytaj też:

Nikola Grbić zasłużył sobie na nasze zaufanie. Prawda po powołaniach na igrzyska