Ulubienica polskich kibiców mówi „dość”. Szokująca decyzja przed igrzyskami

Angelique Kerber jest jedną z najbardziej utytułowanych niemieckich tenisistek. Zawodniczka ma także polskie obywatelstwo. W czasie swojej długiej i wyboistej kariery wygrała 14 turniejów WTA i 11 ITF. Jednak tymi najważniejszymi zwycięstwami są te na wielkoszlemowych Australian Open i US Open (2016), Wimbledonie (2018) no i oczywiście wywalczenie srebrnego medalu igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Ulubienica kibiców podjęła zaskakującą decyzję

Sukcesy z 2016 roku sprawiły, że 12 września Niemka objęła fotel liderki rankingu WTA i siedziała w nim aż do 29 stycznia 2017. Później udało jej się wrócić na tron dwukrotnie – od 20 marca do 23 kwietnia 2017 oraz od 15 maja 2017 do 16 lipca 2017 roku.

Teraz Angelique Kerber pojedzie na igrzyska olimpijskie do Paryża. Jak się okazuje, to będzie jej ostatnia wielka impreza tenisowa. Zawodniczka poinformowała o tym za pośrednictwem Instagrama. „Przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich mogę już powiedzieć, że nigdy ich nie zapomnę, ponieważ będzie to mój ostatni profesjonalny turniej jako tenisistka. Chociaż może to być właściwa decyzja, nigdy nie będę się tak czuła, bo kocham ten sport całym sercem i jestem wdzięczny za wspomnienia i możliwości, które mi dał” – czytamy.

„Igrzyska Olimpijskie, w których uczestniczyłem do tej pory, były czymś więcej niż tylko zawodami, ponieważ reprezentują różne rozdziały mojego życia jako tenisisty: wspinaczka, szczyt... a teraz meta”.

Wspomnienia Angelique Kerber

Jej pierwszymi igrzyskami olimpijskimi były te w Londynie 2012. Jak sama wyznaje, tenisistka miała wówczas swój przełomowy sezon w tourze. „Systematycznie wspinałam się w rankingach, a każde zwycięstwo pomagało mi przezwyciężyć wątpliwości i wzmacniało moją wiarę w siebie. Czułam się jak nowo narodzona. Rok wcześniej, w 2011 roku, prawie odwróciłam się od tenisa i porzuciłam marzenia z dzieciństwa” – czytamy.

W 2016 roku Angelique Kerber zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich, a także wielkoszlemowe tytuły w Australian Open i US Open. Te wyniki pozwoliły jej wskoczyć na pierwsze miejsce światowego rankingu. „Spadek w kolejnym roku był bolesny, ale wyciągnąłem wnioski i Wimbledon 2018 był dla mnie największą nagrodą” – czytamy.

„A teraz w Paryżu wyznaczam linię mety niesamowitej podróży, o jakiej tylko mogłam marzyć, dorastając z rakietą w dłoni. Jest o wiele więcej rzeczy, które chcę powiedzieć i ludzi, którym chcę podziękować, co zrobię, gdy skończę swój ostatni mecz... ale na razie chłonę każdą sekundę tego ostatniego odcinka na korcie. Dziękuję wszystkim za wsparcie” – to znaczy dla mnie wszystko.

instagramCzytaj też:

Iga Świątek poznała rywalkę na igrzyskach! Olimpijskie turnieje rozlosowaneCzytaj też:

Hubert Hurkacz wyznał prawdę. Tak zareagowali Iga Świątek i Jan Zieliński na jego telefon