Legenda okradziona w Paryżu. Straciła mnóstwo pieniędzy

Jeszcze nie doszło do oficjalnej ceremonii rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, a doszło już w Paryżu do kilku incydentów. W poprzednich dniach okradziono jednego z piłkarzy piłkarskiej reprezentacji Argentyny, o czym poinformował osobiście trener drużyny Javier Mascherano. Kradzież spotkała także kolarską reprezentację Australii, której splądrowano busa. W piątek rano przekazano natomiast, że doszło do ataku na sieć pociągów dużych prędkości TGV. Powiedzieć, że stolicy Francji jest niespokojnie, to tak jakby nic nie powiedzieć.

Zico padł ofiarą złodziei

O sile złodziei przekonał się także legendarny piłkarz Zico. Przykre zdarzenie z jego udziałem miało miejsce w czwartkowy wieczór. Brazylijczyk przyjechał do Paryża w delegacji. Gdy wyszedł z hotelu, to od razu udał się do taksówki i właśnie tam go okradziono. Całą sytuację opisał „Le Parisien”.

W czasie, kiedy Brazylijczyk podążał do taksówki, obok niej pojawiło się dwóch mężczyzn. Jeden z nich zaczął rozmawiać z kierowcą, a drugi otworzył tylne drzwi i wyciągnął teczkę, która należała do Zico. Wartość rzeczy znajdujących się w teczce może dosłownie powalić na ziemię. Znajdowały się tam bowiem: zegarek marki Rolex, naszyjnik z diamentami, a także gotówka. Wszystko jest wyceniane na pół miliona euro. Odpowiednie służby rozpoczęły poszukiwanie sprawców, ale ich nie odnaleziono.

Zico zasłużonym reprezentantem Brazylii

Często Zico był w przeszłości nazywany drugim Pele. Prawie całą karierę piłkarską spędził w ojczyźnie. Dla Flamengo zdobył blisko 400 goli i sięgnął z tym klubem czterokrotnie po mistrzostwo kraju.

Co ciekawe, nigdy nie było mu dane triumfować z reprezentacją Brazylii na mistrzostwach świata. W kadrze rozegrał 71 spotkań, w których 48 razy pokonywał bramkarzy rywali.

