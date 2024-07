Nie takiej reakcji oczekiwała rywalka Igi Świątek. Dostało się jej po porażce

Iga Świątek to główna faworytka do zwycięstwa w turnieju olimpijskim. Po pokonaniu Iriny-Camelii Begu, liderka rankingu WTA nie dała szans kolejnej rywalce. W niecałe 75 minut pewnie zwyciężyła nad reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Zajmująca 59. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodniczek Francuzka urwała Polce tylko po jednym gemie w każdych z setów.

Francuskie media nie mają litości dla rywalki Igi Świątek

Iga Świątek nie dała żadnych podstaw rywale, by ta myślała o urwaniu seta raszyniance. Choć Parry mogła liczyć na wielki doping rodzimych kibiców na kortach Rolanda Garrosa, to nie przełożyło się to na dobry wynik. Z drugiej strony Świątek, która zawsze była przyzwyczajona do wsparcia w stolicy Francji, nie dała po sobie poznać, że mecz z Francuzką jest inny niż pozostałe.

Po meczu na Polkę spadły wyrazy gratulacji za szybką i pewną wygraną. Choć po Parry nikt nie oczekiwał cudów, to francuskie media nie były dla niej łaskawe. Urodzonej w Nicei 21-latce dostało się za (zdaniem dziennikarzy nad Sekwaną) nadzwyczaj słabą grę. „L’Equipe” pisze „nic dziwnego” w kontekście porażki. Z kolei portal rfi.fr pisze o Świątek jako o wielkiej faworytce do złota, która „zmiażdżyła na korcie urozmaiconą i szybką grą Parry”.

Iga Świątek zagra o ćwierćfinał igrzysk olimpijskich

Iga Świątek w środę 31 lipca powalczy o awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich. Rywalką tenisistki znad Wisły będzie zajmująca 52. miejsce w rankingu WTA Xiyu Wang. Reprezentantka Państwa Środka pokonała w poprzednich rundach Lindę Noskovą i Dianę Shnaider.

Liderka rankingu WTA występuje na turnieju olimpijskim tylko w turnieju singlowym. Z powodu kontuzji Huberta Hurkacza straciła szansę na rywalizację w mikście.

