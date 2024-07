Babiarz zawieszony, szef TVP Sport przerwał milczenie. „Nie mogę go dłużej bronić”

Nie cichnie burza w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza przez władze TVP. Wszystko przez komentarz prezentera, który padł na wizji podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział prezenter odnosząc się do słów piosenki „Imagine”.

Decyzja władz TVP wywołała ogromne emocje. W mediach społecznościowych powstał nawet specjalny hashtag #MuremZaBabiarzem. W obronie prezentera stanęli m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i Zbigniew Ziobro.

Przemysław Babiarz zawieszony. Jakub Kwiatkowski z TVP przerwał milczenie

Oświadczenie w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza wystosował szef TVP Sport. „Od piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk minęło kilkadziesiąt godzin. W tym czasie padło wiele słów, które były wypowiedziane w olbrzymich emocjach. Emocje towarzyszyły również mnie i musiało minąć trochę czasu, aby na spokojnie odnieść się do tej sytuacji” – napisał Jakub Kwiatkowski w mediach społecznościowych.

„Sport powinien być wolny od polityki. Jedną z najpiękniejszych wartości sportu jest to, że ma siłę wyzwalania pozytywnych emocji i łączenia ludzi, niezależnie od ich poglądów i osobistych przekonań. Idea ta przyświeca mi od początku kierowania TVP Sport” – dodał.

Szef TVP Sport o sprawie Przemysława Babiarza

Dyrektor TVP Sport podkreślił, że „bardzo ceni i szanuje Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą powierzono dziennikarzom sportowym telewizji publicznej”. „Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację” – zaznaczył.

Jakub Kwiatkowski przyznał, że „jest mu szczególnie przykro z powodu tego co się stało, ponieważ to on był osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że warto dalej korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Babiarza”.

„Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w Przemka obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej” – podkreślił szef TVP Sport.

Przemysław Babiarz nie został zwolniony z TVP Sport

W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Jakub Kwiatkowski doprecyzował, że Przemysław Babiarz nie został zwolniony z TVP Sport tylko zawieszony w roli komentatora Igrzysk Olimpijskich. „Nie został przy tym zawieszony za poglądy, bo każdy z nas ma do nich prawo. Wygłaszanie ich publicznie jest jednak pretekstem do politycznych sporów, dla których sport powinien być odskocznią, a nie kolejną iskrą. Ostatnie dni są tego przykrym przykładem” – wyjaśnił.

