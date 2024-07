Polska marka wywołała oburzenie podczas igrzysk. „Jak worki ziemniaków”

Podczas igrzysk olimpijskich atleci z danego kraju występują w jednakowych strojach. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk kadry miały na sobie specjalnie zaprojektowane stroje. To samo tyczy się zmagań sportowych. W przypadku polskiej kadry sportowców ubierały firmy Bizuu i Adidas.

Grecy atakują polską markę podczas igrzysk w Paryżu

Przez lata za odzież podczas igrzysk (zimowych i letnich) odpowiadała firma 4F. To zmieniło się przed turniejem czterolecia w Paryżu, kiedy to nowe władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego związały się właśnie z niemiecką marką Adidas. Wywołało to ogromne kontrowersje w kraju, gdyż 4F uchodzi za polskiego producenta. Radosław Piesiewicz, włodarz organizacji tłumaczył to lepszą ofertą ze strony aktualnego dostarczyciela strojów.

Choć 4F „straciło” reprezentację Polski to i tak jest obecne na igrzyskach. Firma dostarczyła stroje dla sześciu reprezentacji – między innymi Ukrainy czy Grecji. Ci ostatni grzmią z wściekłośći. Ceniony w kraju projektant Nikos Apostolopoulos stwierdził, że przygotowane przez Polaków stroje były okropne, „jak worki ziemniaków”. „Zostały kiepsko wykonane i, co najgorsze, miały na sobie duże logo firmy 4F” – dodał Grek. To jednak nie koniec zarzutów. Ten główny dotyczy faktu, że greckich sportowców nie ubierała rodzima firma. Apostolopoulos chce, by sprawą zajął się nawet tamtejszy parlament.

– Nie wiem, jakiego rodzaju porozumienie zostało zawarte, ale należy skierować do parlamentu pytanie, bo moim zdaniem to jest kompromitacja dla Grecji! Wszędzie widać 4F na pierwszym planie! Czy powinniśmy aż tak reklamować polską firmę? – pyta się projektant w rozmowie z espressonews.gr.

Grecy walczą o medal igrzysk olimpijskich

Grecja póki co nie zdobyła medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wielkimi gwiazdami są koszykarze na czele z gwiazdą NBA Giannisem Antetokounmpo.

