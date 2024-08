Ogromny pech Michała Bryla i Bartosza Łosiaka. Bolesna lekcja na zakończenie fazy grupowej

Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak byli dotychczas bezbłędni na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni bez straty seta pokonali australijski duet – Thomasa Hodgesa i Zachery'ego Schubertea 2:0 (21:16, 21:16). W drugim starciu zmierzyli się z gospodarzami – Remim Bassereau i Julienem Lynee. To starcie również zakończyło się triumfem 2:0 (21:15, 21:18).

Igrzyska olimpijskie: Ciężkie starcie z Niemcami

Dzięki temu biało-czerwoni wywalczyli sobie awans do fazy pucharowej igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na zakończenie fazy grupowej Polacy zmierzyli się z niemieckim duetem Ehlers/Wickler. Ten mecz wcale nie był o nic, lecz o pierwsze miejsce w grupie, gdyż nasi rywale – podobnie jak Bryl i Łosiak – wygrali swoje poprzednie spotkania.

Mecz rozpoczęto o godz. 9:00 i od początku był on bardzo zacięty. Niemcy przeważali, ale biało-czerwoni nie pozwalali im odskoczyć na większą liczbę punktów. Nasi zawodnicy dali radę doprowadzić do wyrównania. Po raz pierwszy wyszliśmy na dwupunktowe prowadzenie w drugiej części seta. Polacy odskoczyli na 13:11, a następnie po nieporozumieniu w szeregach niemieckich, zwiększyli swoją przewagę.

Niemcy chwilę później odrobili straty i doprowadzili do wyrównania 16:16. Polacy zdecydowali się wciąć czas, by odpocząć i trochę się uspokoić. Niestety biało-czerwoni nie dali rady wygrać tego seta i polegli 19:21. To ich pierwszy stracony set na tym turnieju.

Niemcy dopełnili formalności

Drugą partię skuteczniej rozpoczęli Polacy, ale po chwili po naszych błędach Niemcy wyszli na prowadzenie 1:4. Polacy jakby byli bezradni, nie mogli skończyć ataku i szukając możliwości zaskoczenia rywali, popełniali błędy.

Niemcy odskoczyli na pięć punktów (6:11) i już nie wypuścili tego zwycięstwa z rąk. Ostatecznie na zakończenie fazy grupowej siatkówki plażowej Polacy przegrali 0:2 z Niemcami (15:21). Nasi rywale mieli więcej szczęścia w tym meczu. Bądź co bądź nasi zawodnicy już wcześniej wywalczyli sobie kwalifikację do kolejnej fazy rywalizacji.

