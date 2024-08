Ewakuacja podczas meczu siatkówki. Niebezpieczna sytuacja po wygranej Polaków

Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak świetnie sobie radzą na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Biało-czerwoni kapitalnie zainaugurowali swoje zmagania od zwycięstwa z australijskim duetem – Thomasem Hodgesem i Zacherym Schubertem 2:0 (21:16, 21:16).

Polacy wywalczyli awans do fazy pucharowej IO

W czwartek 1 sierpnia zmierzyli się z gospodarzami – Francuzami, których reprezentują Remi Bassereau i Julien Lynee. Pierwszą partię Polacy zaczęli od bardzo dobrych zagrywek Bartosza Łosiaka oraz świetnych bloków Michała Bryla. To pozwoliło im odskoczyć na wynik 4:0 i kontrolować przebieg pierwszej partii. W drugiej części pierwszego seta kapitalną serią na zagrywce popisał się Bartosz Łosiak, dzięki czemu odskoczyliśmy na 17:10. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 21:15.

W drugim secie gra bardziej się wyrównała (3:3) i była zacięta aż do wyniku 10:10. Jednak w pewnym momencie w grze Francuzów coś się zacięło i nie potrafili skończyć akcji, co wykorzystali biało-czerwoni, odskakując na trzy „oczka” (13:10). Ta partia zakończyła się wynikiem 21:19 dla Polski, co dało naszym olimpijczykom cenne zwycięstwo w drugim meczu. Dzięki niemu nasi siatkarze plażowi zapewnili sobie awans do fazy pucharowej igrzysk olimpijskich.

Niebezpieczna sytuacja po meczu Polaków. Ewakuowano kibiców

Tuż po tym spotkaniu doszło do niecodziennej i niebezpiecznej sytuacji. Organizatorzy postanowili... ewakuować kibiców, którzy śledzili zmagania siatkarzy plażowych na trybunach. Jak się okazuje, wszystko z powodu sytuacji pogodowej, jaka zastała wszystkich pod wieżą Eiffla.

Po meczu Polaków rozegrano spotkanie USA z Chinami. Po chwili został on jednak przerwany z powodu opadów deszczu, a ponadto na niebie można było zaobserwować wyładowania atmosferyczne.

„Ze względu na niesprzyjającą pogodę na stadionie pod wieżą Eiffla tego wieczoru, Komitet Organizacyjny Paryża, w porozumieniu z FIVB i MKOl, wstrzymał grę, a wszyscy widzowie zostali ewakuowani z powodu zwiększonej obecności oświetlenia. Podjęto decyzję dotyczącą kontynuacji za zamkniętymi drzwiami” – poinformowali organizatorzy, cytowani przez Polsat Sport.

Chwilę później sytuacja się uspokoiła i wznowiono rywalizację. Duet Michał Bryl i Bartosz Łosiak teraz przygotowuje się do ostatniego meczu w fazie grupowej IO. W trzecim spotkaniu biało-czerwoni zmierzą się z niemieckim duetem Ehlers/Wickler. To starcie zaplanowano na sobotę 3 sierpnia o godzinie 9.00.

