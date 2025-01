Mecz Igi Świątek o finał Australian Open. Świetne wieści dla polskich kibiców

Iga Świątek bez straty seta dotarła do półfinału Australian Open 2025. Polka prezentuje świetną formę, regularnie odprawiając kolejne przeciwniczki z kwitkiem. Wiceliderka rankingu WTA jest o krok od życiowego sukcesu w Melbourne. Polka środowym awansem do półfinału AO 2025, wyrównała swoje największe osiągnięcie z tego wielkoszlemowego turnieju, sięgające edycji 2022.

Australian Open: Iga Świątek – Madison Keys, gdzie i kiedy oglądać?

Wówczas Polka ostatecznie przegrała miejsce w finale z Danielle Collins. Trzy lata później Świątek ponownie zagra w półfinale w Melbourne, a rywalką będzie… ponownie reprezentantka USA. Tym razem mająca 23 lata Polka zagra jednak z Madison Keys.

Rozstawiona z numerem 14 amerykańska tenisistka miała trudną drogę do półfinału ze Świątek. Po drodze musiała się uporać m.in. ze wspomnianą Collins czy turniejową „siódemką”, jedną z faworytek do końcowego triumfu, Kazaszką Jeleną Rybakiną. W ćwierćfinale Keys ograła za to Ukrainkę Elinę Switolinę.

Amerykanka w wielkoszlemowym finale zagrała tylko raz, stosunkowo dawno, bo w 2017 roku, podczas US Open. Łącznie Keys docierała jednak aż do siedmiu półfinałów Wielkiego Szlema, w Melbourne na tym etapie zagra po raz trzeci. Amerykanka jest też bardziej doświadczona od Świątek, w lutym b.r. skończy 30 lat. Co ciekawe, w bezpośredniej rywalizacji to jednak Polka prowadzi, legitymując się czterema wygranymi i tylko jedną porażką w meczach z Keys.

O której i gdzie oglądać półfinałowe starcie Iga Świątek – Madison Keys? Spoglądając na polskie zegarki, wieści są całkiem niezłe. Panie wyjdą na kort w czwartek (tj. 23 stycznia), po pierwszym półfinale singla kobiet, w którym od g. 9:30 zmierzą się Aryna Sabalenka z Paulą Badosą. Mecz Świątek – Keys rozpocznie się po zakończeniu tego starcia, nie wcześniej niż o godzinie 11:00, spoglądając na polskie zegarki.

twitter

Mecze Australian Open można oglądać na antenach Eurosportu. Dodatkowo internetowo tenisowa rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy MAX. Można również dodatkowo skorzystać np. z Polsat Box Go czy Playera, posiadających w swojej ofercie wspomniane kanały E1 oraz E2.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Michał Probierz ostro w stronę Zbigniewa Bońka. „Powinien spojrzeć w lustro”Czytaj też:

Andrzej Padewski dla „Wprost”: Reprezentacja Polski powinna jeździć po całym kraju