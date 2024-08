Polscy siatkarze są niepokonani na igrzyskach w Paryżu. Jeden z reprezentantów ma ciekawą teorię

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli turniej olimpijski. Zawodnicy Nikoli Grbicia najpierw bez problemu uporali się z Egiptem 3:0, a następnie po zaciętej walce pokonali 3:2 Brazylię. To sprawia, że o losach miejsca w grupie B zadecyduje bezpośredni mecz z Włochami, którzy także pokonali wspomnianych wyżej przeciwników.

Łukasz Kaczmarek widzi rezerwy w grze reprezentacji Polski

Aktualni liderzy rankingu FIVB to najwięksi faworyci do zdobycia złotego medalu. Choć kibice po porażkach w ćwierćfinałach na poprzednich igrzyskach są już bardziej ostrożni w oczekiwaniach, to sami siatkarze otwarcie przyznali, że chcą wrócić do kraju z krążkiem na szyi.

Mecz z Brazylią, która do tej pory wygrała tylko jeden mecz (z outsiderem Egiptem) pokazał, że Polacy nie mogą nikogo lekceważyć. Choć prezentują dobry poziom siatkarski, to zdaniem Łukasza Kaczmarka stać ich na więcej. W rozmowie z Polsatem Sport drugi atakujący kadry szukał pozytywów w długim pojedynku z „Canarinhos”.

– My możemy jeszcze dużo lepiej zagrać, są te zapasy. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, „wróciliśmy z dalekiej podróży” z bardzo wymagającym rywalem i myślę, że to może ukształtować nasz charakter na dalszą część turnieju – stwierdził nowy zawodnik Jastrzębskiego Węgla.

Polscy siatkarze powalczą o pierwsze miejsce w grupie

Poprzez zmianę formuły rozgrywania formuły liczba punktów w fazie grupowej ma znaczenie w kontekście rywala w ćwierćfinale. Do 1/4 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także dwie ekipy z trzeciego miejsca. Najlepszy zespół pierwszej fazy zagra z drugim najsłabszym zespołem z trzeciego miejsca (czyli ósmą drużyną), drugi z siódmym, trzeci z szóstym, a czwarty z piątem. Taki sam regulamin obowiązuje w rozgrywkach pań.

