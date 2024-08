Polacy z medalem, którego… nie widać. Sprawdź klasyfikację igrzysk

Polscy kibice otrzymali w niedzielę 4 sierpnia kolejny medal igrzysk. Julia Szeremeta wygrała ćwierćfinałowy pojedynek bokserskiego turnieju olimpijskiego, pokonując Portorykankę Ashleyann Lozadę. Przez to już przed rozegraniem półfinału jest już pewna krążka. W zmaganiach pięściarskich na IO nie ma bowiem starć o trzecie miejsce. Brąz otrzymują wszyscy przegrani w półfinałach.

Polacy spadają w klasyfikacji medalowej igrzysk w Paryżu

Mimo „gwarancji” medalu wyczyn Szeremety nie wlicza się do klasyfikacji medalowych igrzysk. A ta z dnia na dzień wygląda dla Biało-Czerwonych jeszcze bardziej niekorzystnie. Wynika to z faktu, iż Polska nie zdobyła jeszcze złota na igrzyskach w Paryżu, a to one właśnie znacząco poprawia pozycję w rankingu.

Na pierwszym miejscu przed rozpoczęciem zmagań w poniedziałek 5 sierpnia plasują się Stany Zjednoczone z 71 medalami (19 złotych). Tyle samo krążków z najcenniejszego kruszcu mają także Chiny (45 medali). Podium uzupełniają gospodarze igrzysk z 44 medalami (12 złotych).

Polacy zajmują 48. miejsce z wynikiem czterech medali. Srebro zdobyła Klaudia Zwolińska, a brąz drużyna szpadzistek, czwórka podwójna mężczyzn we wioślarstwie oraz Iga Świątek. Za sprawą sobotnich złotych medali Biało-Czerwonych wyprzedziły między innymi reprezentacje Saint Lucii czy Dominiki.

Klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich (stan przed zmaganiami w poniedziałek 5 sierpnia)

1. Stany Zjednoczone – 71 medali (19 złotych – 26 srebnych – 26 brązowych)

2. Chiny – 45 (19-15-11)

3. Francja – 44 (12-14-18)

4. Australia – 31 (12-11-8)

5. Wielka Brytania – 37 (10-12-15)

6. Korea Południa – 24 (10-7-7)

7. Japonia – (9-5-10)

47. Grecja – 5 (0-1-4)

48. Polska – 4 (0-1-3)

49. Kosowo – 2 (0-1-1)

49. Turcja – 2 (0-1-1)

