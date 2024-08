Zamieszanie wokół gwiazdy reprezentacji Polski. Chcą ją odesłać do domu

Niestety na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie obyło się bez afer. Niedawno Dawid Tomala, który nie pojechał na tę imprezę, opowiedział historię Katarzyny Zdziebło, która nie miała miejsca do spania. Jej współlokatorka się rozchorowała i musiała – według jego doniesień – spać na korytarzu.

Zamieszanie wokół noclegu Katarzyny Zdziebło

Sprawę skomentowała sprinterka Kinga Gacka – przedstawiciela kadry 400-metrowców. „Kasia zamieszkała w moim i Igi pokoju. Gdy przyjechałyśmy, powiedziałyśmy, że ma go opuścić. Był już wieczór, a my byłyśmy zmęczone podróżą. Kasia przeniosła się więc do salonu w naszym apartamencie” – stwierdziła, dając do zrozumienia, że Zdziebło nie spała w korytarzu budynku.

Katarzyna Zdziebło nie poradziła sobie w chodzie na 20 km, bo finiszowała dopiero na 30. miejscu z czasem 1:33:52. Niestety Polka nie mogła się odpowiednio przygotować do IO, gdyż borykała się z problemami zdrowotnymi i "zmęczeniowym" pęknięciem kości udowej.

PZLA chce, by Katarzyna Zdziebło wracała z Paryża

Teraz wokół Katarzyny Zdziebło znów zrobiło się zamieszanie. Pojawiły się kolejne zaskakujące doniesienia, o których poinformowali dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet. Chodziarka miała być rezerwową w chodziarskiej sztafety mieszanej, która startuje 7 sierpnia. Jednak jak zrelacjonowano, PZLA postanowiło zrezygnować z jej usług i zastąpić ją w roli pogotowia ratunkowego przez Agnieszkę Ellward.

"W związku z tym wykupiono zawodniczce bilet lotniczy do Polski na wtorek, 6 sierpnia rano" – czytamy na łamach "Przeglądu Sportowego". Katarzyna Zdziebło jednak nie ma zamiaru nigdzie się ruszać.

– Mój pierwotny plan przewidywał odlot w dniu 8 sierpnia i będę chciała przywrócić rezerwację samolotu na ten dzień, tym bardziej że zaprosiłam już do Paryża siostrę, której chcę pokazać, co się dzieje za kulisami igrzysk – poinformowała reprezentantka Polski.

Czytaj też:

Testy płci dwóch pięściarek. Zaskakujące ustalenia dziennikarzyCzytaj też:

Władze polskiej szermierki reagują na atak komentatora. „Brał od nas pieniądze”