Jest złoty medal dla Polski na igrzyskach! Polki sięgnęły po dwa krążki

Środowa rywalizacja na olimpijskiej ściance wspinaczkowej rozpoczęła się od fazy ćwierćfinałowej. Od razu polscy kibice mieli spore powody do radości, bo po dwóch startach stało się jasne, że w rywalizacji na igrzyskach dojdzie do polskiego półfinału.

Aleksandra Mirosław wygrała ćwierćfinał z Hiszpanką Romero Perez, natomiast Aleksandra Kałucka z Chinką Zhou. Drabinka rywalizacji tak się ułożyła, że Polki trafiły na siebie już w strefie medalowej. Dodajmy, że Mirosław pokonała drogę do góry w czasie 6,35 sekundy, a Kałucka niewiele wolniej, bo z wynikiem 6,49 s.

Paryż 2024: Aleksandra Mirosław ze złotem, Aleksandra Kałucka z brązem igrzysk

W bezpośrednim, polskim pojedynku, Mirosław pokonała Kałucką – ale rywalizacja była naprawdę godna igrzysk. Zwyciężczyni osiągnęła 6,19 s. Za to Kałucka była nieco wolniejsza, ale i tak pobiła swój rekord życiowy, wchodząc na górę z czasem 6,34 s.

W walce o brąz Kałucka mierzyła się z Indonezyjką Sallsabillah. Za to bieg o złoto to pojedynek Mirosław z Chinką Deng. Kałucka wywalczyła medal w kapitalnym stylu. Indonezyjka Sallsabillah popełniła błąd, ale i tak nie zmienia to faktu, że Polka weszła na górę z czasem 6,53 s. Po triumfie na twarzy Kałuckiej pojawiły się łzy wzruszenia.

Jako ostatnia do walki wyszła Mirosław przeciwko Deng. Polka wytrzymała presję miana faworytki, jedynki wśród rozstawionych, rekordzistki świata. Sięgając po pierwsze złoto dla Polski na igrzyskach w Paryżu. Mirosław weszła na górę z czasem 6,10 s. Chinka mocno jednak naciskała do końca, osiągając 6,18 s – swój rekord życiowy.

Sześć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie sześć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji.

Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem.

Polska ma też „wirtualny” krążek, jeszcze niewpisany do oficjalnego dorobku, ale już pewny – patrząc na rywalizację. Mowa o sukcesie pięściarki Julii Szeremety. Polka znalazła się w najlepszej czwórce w kategorii 57 kg. A ponieważ w pięściarstwie walk o brąz nie ma, to polska zawodniczka może się już cieszyć z miejsca na podium IO 2024.

