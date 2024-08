Niezwykle wąskie grono legend. Nikola Grbić tym meczem może do nich dołączyć

Polska siatkówka po 48 latach przerwy może doczekać się drugiego mistrzostwa świata. Przez dekady kibice czekali na kolejny sukces Biało-Czerwonych na turnieju olimpijskim. W XXI wieku wszelkie próby podboju kończyły się na etapie ćwierćfinału. Zespół Nikoli Grbicia najpierw przerwał tzw. klątwę, a następnie dokonał jednego z największych powrotów do żywych, eliminując Amerykanów. W nagrodę siatkarze, jak i sztab staną przed szansą na zdobycie złota.

Nikola Grbić napisać na nowo historię siatkówki

Nikola Grbić jest jedynym członkiem obecnej reprezentacji Polski z olimpijskim medalem w dorobku. Co więcej, Serb dwa razy cieszył się z sukcesu. W 1996 roku w Atlancie wraz z kadrą ówczesnej Jugosławii zdobył brązowy medal. Cztery lata później w Sydney zespół nie miał sobie równych, zgarniając złoto. Wówczas Grbić tworzył zespół między innymi z bratem Vladimirem.

Po zakończeniu kariery Nikola Grbić skupił się na karierze trenerskiej. Z reprezentacją Serbii nie osiągnął sukcesu na igrzyskach, ale teraz ma szanse tego dokonać z Polską. Jeśli Biało-Czerwoni w sobotę pokonają Francję, to selekcjoner stanie się trzecią osobą w historii siatkówki z mistrzostwem olimpijskim zarówno jako gracz, jak i jako trener. Przed nim tej sztuki dokonali tylko Lang Ping i Karch Kiraly.

Chinka w 1984 roku świętowała sukces jako zawodniczka, a w 2016 jako trenerka kadry Chinek. Karch Kiraly wygrał turniej olimpijski w 1984 i 1988 roku jako zawodnik halowy, a w 1996 jako siatkarz plażowy. Z kolei przed trzema laty w Tokio doprowadził kadrę Amerykanek do złota jako selekcjoner (USA zagra również w Paryżu w finale). Grbić może stać się pierwszym, który oba wielkie sukcesy osiągnie w męskim wydaniu volleya. Zapytany o to w styczniu przez naszą redakcję, Grbić zbył temat. „Nie myślę o tym” – stwierdził 51-latek. Teraz może się to zmienić.

Polska – Francja o mistrzostwo olimpijskie siatkarzy. Kiedy oglądać?

Mecz Polska – Francja w ramach finału igrzysk olimpijskich odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godzinie 13:00. Trójkolorowi to obrońcy tytułu z Tokio.

Reprezentacja Polski siatkarzy ze szczególnym wsparciem. Tego nie ma nikt inny