Polska zawodniczka zaapelowała do kibiców. Nie spodziewała się takich odpowiedzi

Podnoszenie ciężarów przez lata dostarczyło kibicom wiele powodów do radości podczas igrzysk olimpijskich. Ograniczając się do XXI wieku Polacy pamiętają sukcesy Szymona Kołeckiego, Agaty Wróbel czy Bartłomieja Bonka. W Paryżu reprezentacja Polski wystawiła tylko jedną reprezentantkę.

Reprezentantka Polski zaapelowała do kibiców po igrzyskach

Weronika Zielińska walczyła o występ na igrzyskach olimpijskich, a gdy ten już nadszedł, to nie poszedł jej po myśli. Startująca w kategorii do 81 kilogramów zawodniczka nie zaliczyła trzech prób w rwaniu, przez co nie mogła podejść do podrzutu, tym samym kończąc olimpijskie zmagania.

Trudno było oczekiwać, by sztangistka była w dobrym humorze po słabych zawodach. Nauczona doniesieniami medialnymi i doświadczeniem Zielińska w rozmowie z TVP Sport wspomniała o krytyce, która dosięga sportowców, którym nie powiedzie się w Paryżu. W trakcie igrzysk z hejtem musiał mierzyć się Konrad Bukowiecki czy polscy płotkarze. Zielińska zaapelowała o rozsądne komentowanie poczynań sportowców bez hejterskich wpisów.

– Chciałabym przestrzec przed tym, żeby trenerzy, działacze czy nawet kibice uważali na to, co mówią o sportowcach. Każdy sportowiec poświęca tak naprawdę całe swoje życie, żeby znaleźć się na tej imprezie. I nie każdy jest na tyle mocny, żeby to przetrwać – powiedziała sztangistka, wywołując kontrowersje.

twitter

Internauci reagują na apel Weroniki Zieliński

W sieci pojawiło się sporo komentarzy krytykujących wypowiedź zawodniczki. „Wyłącz komentarze, nie czytaj ich”, „W skrócie nie wolno krytykować sportowców”, „Nikt ci nie każe tego robić” – to tylko część z nich. Pojawiły się także wpisy wspierające Zielińską za to, że zwraca uwagę na ważny problem. „Szacunek do wszystkich sportowców” – brzmi jeden z nich.

Czytaj też:

Dostali po kilkanaście milionów, nie zdobyli medalu. Sławomir Nitras ujawnia i przestrzegaCzytaj też:

Polska legenda grzmi ws. kontrowersyjnych pięściarek. „To jest zdecydowanie przekręcone”