Afera z udzialem PZKol. Trener kadry dolewa oliwy do ognia

Na igrzyskach olimpijskich wybuchła spora afera wokół Polskiego Związku Kolarskiego. Nasza reprezentantka – Daria Pikulik, po nieudanym starcie razem ze swoją siostrą uderzyła w działaczy.

Afera wokół Polskiego Związku Kolarskiego

Zawodniczka opowiedziała o kulisach „przygotowań” do najważniejszej imprezy w życiu większości sportowców na świecie. – Myślę, że ambicje były trochę wyższe. Mimo wszystko zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tych przygotowaniach. Mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja, mimo tego, że w lutym musiałam sobie sama zapłacić za zgrupowanie – powiedziała przed kamerą TVP Sport.

– Do kwietnia nie mieliśmy nawet informacji odnośnie do finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Także myślę, że to nie jest też wina nas […] Możemy być dumne z tego co zrobiłyśmy, a jak wygląda nasza sytuacja – dodała.

Naszej zawodniczce ostatecznie udało się zdobyć srebro w omnium kobiet. – Jeszcze to do mnie nie dociera. Ale muszę się zaraz pakować, bo jutro zaczynam Tour de France. Więc zaraz spakuję się i jedziemy z rodzicami do Rotterdamu. Na razie to jeszcze do mnie nie dociera, ale myślę, że to jest moje spełnienie marzeń. To było moje marzenie od zawsze. To są moje trzecie igrzyska i w końcu spełniłam swoje marzenie – mówiła.

Trener kadry dolewa oliwy do ognia

Teraz oliwy do ognia dolał trener kadry – Grzegorz Ratajczyk. – Daria ma wokół znakomitych ludzi. Sylwester Szmyd, trener personalny. Ja jako trener kadrowy. Ministerstwo, PKO i Wielkopolski Związek Kolarski, który nie zapomina, który pomaga. No i na końcu Polski Związek Kolarski, który niewiele robi, aby w kolarstwie było lepiej – powiedział.

Warto zaznaczyć, że Sławomir Nitras zapowiedział, że przyjrzy się wszystkim głośnym sprawom, które wyjawili zawodnicy w ostatnich tygodniach.

