Paralimpijska reprezentacja Polski na otwarciu igrzysk. Prezentowali się świetnie!

Podobnie jak w przypadku ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, ponownie zorganizowano wydarzenie poza paryskim stadionem, czyli utrzymano oryginalną konwencję pójścia pod prąd, względem tradycji. Francja udowodniła jednak po raz kolejny, że potrafi naprawdę z pomysłem pokazać światu sportowe wydarzenie.

Paralimpijski znicz zapłonął na paryskim Placu Zgody

Podczas uroczystego pochodu paralimpijskiego nie mogło zabraknąć polskiej drużyny. Trzeba przyznać, że prezentowała się bardzo korzystnie. Z uśmiechami i zadowoleniem, machając biało-czerwonymi flagami, pozdrawiając cały świat. Warto przypomnieć, że chorążymi był duet lekkoatletyczny: Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą) oraz Maciej Lepiato (skok wzwyż).

Znicz został za to zapalony przez pięcioro francuskich paralimpijczyków na Placu Zgody. Czyli dokładnie w tym samym miejscu, w którym płonął podczas igrzysk olimpijskich.

Zapalającymi byli: Charles-Antoine Kouakou (lekkoatleta, mistrz paralimpijski z Tokio w biegu na 400 metrów T20), Nantenin Keita (lekkoatletka, czterokrotna medalistka w biegach na 100, 200 i 400 metrów T13), Fabien Lamirault (tenisista stołowy, czterokrotny medalista w singlu C2 i deblu C1-2), Alexis Hanquinquant (triathlonista PTS4, złoty medalista igrzysk z Tokio) oraz Elodie Lorandi (pływaczka SM10, czterokrotna medalistka igrzysk paralimpijskich).

Paryż 2024: Gdzie i kiedy oglądać zmagania paralimpijskie?

Najważniejsze sportowe wydarzenie dla ruchu paralimpijskiego zaplanowano od 28 sierpnia do 8 września. Łącznie weźmie w nich udział ponad 4000 sportowczyń i sportowców z całego świata. Do zgarnięcia będzie aż 549 kompletów medali paraolimpijskich. Co do polskiej reprezentacji, będzie liczyć łącznie 84 osoby, 41 kobiet oraz 43 mężczyzn. Polki i Polacy wystąpią w aż 15 z 22 dyscyplin.

Na poprzednich igrzyskach paralimpijskich Polska zdobyła łącznie 24 medale. Siedem złotych, sześć srebrnych i jedenaście brązowych. Dało to 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Liczą od pierwszego występu Polski na igrzyskach paralimpijskich, w 1972 roku, biało-czerwoni (zliczając letnie i zimowe starty) mają łącznie 798 medali. W Paryżu należy się zatem spodziewać, że pęknie okrągłe, jubileuszowe 800 krążków dla Polski.

Paralimpijską rywalizację będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport, internetowo za to m.in. za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

