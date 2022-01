Polak dostał zabawną wiadomość od organizatorów igrzysk olimpijskich. „Niesiemy prezerwatywy”

Większość reprezentantów Polski, którzy mają wziąć udział w zimowych igrzyskach, dotarła już do stolicy Chin. Szefem naszej misji olimpijskiej jest Konrad Niedźwiedzki, który od samego początku relacjonuje pobyt Biało-Czerwonych w Pekinie.

Konrad Niedźwiedzki szefem polskiej misji olimpijskiej

Pierwsze doniesienia z jego strony nie były jednak pozytywne. To właśnie on, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, poinformował na Twitterze o wielu pozytywnych wynikach testów na koronawirusa w naszym zespole. Te otrzymywali zarówno sportowcy jak i członkowie sztabu szkoleniowego. W związku z tym nastroje w teamie były minorowe, ponieważ wiele osób trafiło na kwarantannę, a igrzyska rozpoczną się już niebawem. Potrwają od 4 do 20 lutego.

W ostatni dzień stycznia Niedźwiedzki podzielił się jednak bardziej pozytywną informacją, która rozbawiła wielu internautów. Działacz pokazał wiadomość, którą otrzymał na WhatsAppie od organizatorów wielkiej sportowej imprezy.

Pekin 2022. Niedźwiedzki opublikował wiadomość, którą dostał od organizatorów

„Konrad, niesiemy prezerwatywy dla polskiej delegacji do strefy mieszkalnej. Czy możesz po nie zejść na dół? Tylko jeden plecak” – czytamy w wiadomości opublikowanej przez dyrektora sportowego PZŁS.

Niedźwiedzki odpisał trzema emoji obrazującymi płakanie ze śmiechu, a całą sytuację skomentował na Twitterze. „Po spokojniejszej nocy wreszcie można zająć się prawdziwymi zadaniami Szefa Misji. »Only one backpack«. W tych czasach chyba wszystkie nie zejdą” – napisał ewidentnie rozbawiony.

