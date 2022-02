15-latka na dopingu wystartuje w konkursie solistek?

Emocji wokół 15-latki, która zachwyciła świat, ciągle nie brakuje. Kamiła Walijewa najpierw jako pierwsza w historii podczas igrzysk wykonała poczwórnego salchowa. I zrobiło to nie raz, a aż dwukrotnie w tym samym programie. Chwilę później o nastoletniej Rosjance pisało się już nie w kontekście fenomenalnego programu, a pozytywnego tekstu dopingowego.

Kamiła Walijewa przyłapana na dopingu. Co z jej występem w programie solowym?

Zabronioną substancję (trimetazydynę) wykryto u Rosjanki 25 grudnia. Laboratorium w Sztokholmie o wyniku badania poinformowało dopiero dzień po wywalczeniu przez Rosję złotego medalu w rywalizacji drużynowej. W normalnych okolicznościach Rosja zostałaby zdyskwalifikowana a sama Walijewa zawieszona. Problem polega jednak na tym, że zawodniczka ma dopiero 15 lat, a przepisy antydopingowe stosowane są u sportowców od 16 roku życia.

Po publikacji wyników testu Rosyjska Agencja Antydopingowa najpierw zawiesiła zawodniczkę, po czym wycofała się z tej decyzji. Na ten ruch błyskawicznie zareagowały MKOl i Światowa Agencja Antydopingowa. W piątek Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu potwierdził wpłynięcie obu wniosków.

W związku z tym udział Walijewej we wtorkowej rywalizacji solistek pozostaje zawieszony. MKOl poinformował, że ostateczna decyzja ws. jej startu powinna zapaść do 15 lutego. Innego zdania są Rosjanie. Agencja RIA, powołując się na źródła w rosyjskim związku łyżwiarskim, poinformowała, że ostateczna decyzja ws. 15-latki powinna zapaść jeszcze w sobotę do godziny 15.

