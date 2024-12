Katastrofa Dawida Kubackiego w TCS! Gdzie się podział dawny mistrz?

Od sobotnich (tj. 29 grudnia) treningu oraz kwalifikacji rozpoczął się 73. Turniej Czterech Skoczni. Zgodnie z tradycją, pierwszą areną zmagań jest niemiecki Oberstdorf. Trener Thomas Thurnbichler podjął decyzję, że wśród powołanych zabraknie Kamila Stocha. Jego miejsce zajął Dawid Kubacki.

TCS: Dawid Kubacki poza konkursem w Oberstdorfie!

Medalista olimpijski z igrzysk w Pekinie (2022) tuż przed startem TCS nie wystąpił w Pucharze Świata, pauzując podczas weekendu w szwajcarskim Engelbergu. Jaki to przyniosło skutek? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Kubacki, który wygrywał TCS w sezonie 2019/20, a w odsłonie 2022/23 był drugi, za plecami świetnego wówczas Nowega Halvora Egnera Graneruda, przepadł w sobotnich kwalifikacjach. Polak skoczył zaledwie 115,5 metra.

Żeby jednak być sprawiedliwym wobec decyzji trenera Thurnbichlera, Stoch w Engelbergu – w drugim konkursie – nie dostał się do serii finałowej. Więc w przypadku trzykrotnego triumfatora TCS (po raz ostatni w sezonie 2020/21), również nie było mowy o wielkiej formie. Kubacki jednak bardzo mocno rozczarował w Oberstdorfie i takie są fakty. Tym bardziej że jego pozostali koledzy zdołali zapewnić sobie przepustki do niedzielnego skakania. W większości, po skokach mocno przeciętnych, a wyjątkiem był tylko Piotr Żyła. Polak po swoim skoku był nawet przez pewien czas liderem kwalifikacji.

Dodajmy, że Żyła skoczył 132,5 metra. Dla polskiego kibica to obecnie największe powody do zadowolenia, a mowa o zawodniku, który znalazł się poza najlepszą dziesiątką kwalifikacji. I nie wygląda na to, żeby więcej optymizmu było w kolejnych dniach TCS, o czym zresztą wspominaliśmy, cytując słowa samego Adama Małysza.

Aczkolwiek życzymy Polakom, żeby sprawili niespodziankę i utarli nosa ekspertom, niewieszczącym Polsce spektakularnych sukcesów w trakcie tegorocznej rywalizacji.

73. Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i kiedy oglądać zmagania?

Turniej Czterech Skoczni to najbardziej prestiżowy cykl każdego z sezonów PŚ w skokach narciarskich. Jest to już 73. edycja tych wyjątkowych zmagań. Zawody tradycyjnie odbywają się na czterech skoczniach: dwóch w Niemczech (Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen) oraz dwóch w Austrii (Innsbruck i Bischofshofen).

Pierwsze zawody 73. TCS odbywają się w Oberstdorfie. Na niedzielę (tj. 29 grudnia) zaplanowano serię próbną (15:00) oraz konkurs (16:30). Rywalizację w PŚ, w tym TCS, można oglądać na antenach TVN, Eurosportu oraz platformy MAX.

