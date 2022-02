Polka szczerze skomentowała swój olimpijski występ. „Cztery lata czekania, trenowania i pyk”

Olimpijski finał na 500 metrów przeszedł do historii łyżwiarstwa szybkiego. Po złoto w tej konkurencji po raz pierwszy sięgnęła czarnoskóra Amerykanka, która finiszowała z czasem o 0,08 sekundy lepszym niż ten osiągnięty przez drugą Miho Takagi. Brąz wywalczyła Angielina Golikowa reprezentująca Rosyjski Komitet Olimpijski.

Na starcie rywalizacji stanęły dwie Polki: Andżelika Wójcik i Kaja Ziomek. Pierwsza z nich zajęła 11. miejsce, tracąc 0,74 do Jackson. Druga, która rywalizowała w parze z późniejszą mistrzynią olimpijską, uplasowała się na dziewiątym miejscu.

Pekin 2022. Kaja Ziomek skomentowała swój występ

Po zakończonych zawodach Ziomek dodała wymowny wpis na Instagramie. „Ciężko uwierzyć, że to już, że jest po wszystkim. Cztery lata czekania, trenowania i pyk” – zaczęła łyżwiarka. „Co do biegu, to nie był to bieg życia, ale zajęłam 9. miejsce w igrzyskach olimpijskich” – dodała, podkreślając, że ma prawo odczuwać dumę ze swojego występu. „Będę z siebie dumna, jak to wszystko do mnie dotrze” – zadeklarowała.

Zawodniczka przy okazji podziękowała ludziom, którzy umożliwili jej start na zimowych igrzyskach, trenerom, fizjologom i psychologowi. „Ale też miłość moja, rodzina, przyjaciele. Ile ludzi ze mną było, ze mną jest!” – wyliczała dalej.

Pekin 2022. Łyżwiarstwo szybkie – program

15 lutego (wtorek)

godz. 7:30 – bieg drużynowy kobiet – finał

godz. 7:50 – bieg drużynowy mężczyzn – finał

17 lutego (czwartek)

godz. 9:30 – 1000 metrów kobiet – finał

18 lutego (piątek)

godz. 9:30 – 1000 metrów mężczyzn – finał

19 lutego (sobota)

godz. 8:00 – mass start kobiet – półfinały

godz. 8:30 – mass start mężczyzn – półfinały

godz. 9:30 – mass start kobiet – finał

godz. 10:00 – mass start mężczyzn – finał

