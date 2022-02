Nieudane zimowe igrzyska Polaków to wina PiS? Posłanka i była olimpijka pokazała wyliczenia

Jagna Marczułajtis-Walczak to znana posłanka z przeszłością sportową. W młodości zawodowo uprawiała snowboard, a na zimowych igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City była bliska zdobycia medalu – w gigancie równoległym była wówczas czwarta. Obecnie była zawodniczka zmieniła branżę i zajmuje się polityką. Tym razem chciała uderzyć w partię rządzącą, powołując się na wyniki Polaków uzyskane w trakcie Pekinu 2022.

Nieudane zimowe igrzyska olimpijskie w wykonaniu Polaków

Ta wielka impreza sportowa zorganizowana w Chinach generalnie nie była udana dla Biało-Czerwonych. Tylko jeden z naszych reprezentantów zdobył medal. To Dawid Kubacki, który wywalczył go w skokach narciarskich w konkursie indywidualnym. Blisko podium w tej samej dyscyplinie był Kamil Stoch, niewiele do zdobycia krążka zabrakło również Piotrowi Michalskiemu. Inni sportowcy jednak głównie rozczarowywali.

Jagna Marczułajtis-Walczak porównała zdobycze medalowe za czasów rządów PiS i PO

Jagna Marczułajtis-Walczak wywnioskowała, że ma to związek z faktem, iż w naszym kraju rządzi obecnie partia Prawo i Sprawiedliwość. „Zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie. Nadszedł czas na polityczne podsumowanie” – napisała na swoim Twitterze.

Posłanka wyliczyła, że w trakcie igrzysk, które odbyły się za czasów panowania PiS-u, Polacy zdobyli jedynie pięć krążków olimpijskich (w 2006, 2018 i 2022 roku). Z kolei kiedy u władzy była Platforma Obywatelska, wyniki wyglądały znacznie lepiej: mowa o 12 medalach z 2010 i 2014 roku razem wziętych.

