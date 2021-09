Ranking najlepiej zarabiających piłkarzy „Forbesa”. Lewandowski awansował, jest nowy lider

Magazyn „Forbes” opublikował ranking piłkarzy, którzy obecnie mogą cieszyć się największymi zarobkami. Klasyfikacja uwzględnia także Roberta Lewandowskiego, choć Polakowi jeszcze sporo brakuje do podium zestawienia.

Messi zdetronizowany

Co ciekawe, do zmiany doszło na samym szczycie zestawienia. Na pierwsze miejsce wskoczył bowiem Cristiano Ronaldo, który zdetronizował Lionela Messiego. Obecnie to Portugalczyk może liczyć na największe zyski w świecie futbolu. Według obliczeń, za sezon 2021/22 na jego konto wpłynie łącznie 125 milionów dolarów. Składa się na to zarówno pensja z Manchesteru United, jak i zarobki z innych źródeł.

Dla porównania Messi po przejściu do PSG otrzyma 110 milionów. Za nim uplasowało się dwóch innych zawodników paryskiej ekipy. Są to oczywiście Neymar (93 milionów), a także Kylian Mbappe. Między Brazylijczykiem i Francuzem jest jednak spora przepaść. Mbappe zainkasuje bowiem „tylko” 43 miliony.

Reszta stawki. Awans Lewandowskiego

Na dalszych miejscach znajdują się: Mohamed Salah (41 milionów), Robert Lewandowski (35), Andres Iniesta (35), Paul Pogba (34), Gareth Bale (32) i Eden Hazard (29). Mimo szóstej lokaty w rankingu „Forbes”, Polak i tak jest najlepiej zarabiającym piłkarzem Bayernu Monachium, a względem rankingu z poprzedniego roku nasz kapitan awansował o trzy lokaty.

Lewandowscy na liście „Wprost”

Robert Lewandowski wraz ze swoją żoną Anną przed kilkoma miesiącami byli bohaterami listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”, na której zajęli 92 roku. Jak wyliczał autor zestawienia, Szymon Krawiec, oprócz zarobków wynikających z gry w Bayernie Monachium, kapitan reprezentacji Polski czerpie korzyści m.in. ze współpracy z takimi markami jak T-Mobile, Head&Shoulders, 4F czy Huawei. Swojego wizerunku użyczał także Gillette i Nike.

Niedawno Lewandowscy zainwestowali w aplikację Less do sprzedaży ubrań, firmę Hymon Energy zajmującą się fotowoltaiką czy też przedsiębiorstwo Levann, sprzedające zdrowe produkty spożywcze. Małżeństwo czerpie też duże zyski ze swoich gigantycznych zasięgów w social mediach.

