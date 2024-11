Katastrofa reprezentacji Polski! Kibice nadal nie mogą w to uwierzyć

EuroBasket 2025 po raz szósty z rzędu odbędzie się z udziałem 24 drużyn podzielonych na cztery grupy i po raz czwarty w czterech państwach. Jednym z krajów-gospodarzy jest Polska. Z tego względu koszykarze kadry ze spokojem mogą szykować się do przyszłorocznego wyzwania. Na przełomie sierpnia i września mecze zostaną rozegrane w Katowicach. Turniej będzie gościł również na Cyprze (Limassol), w Finlandii (Tampere) i na Łotwie – w Rydze.

EuroBasket 2025: Polacy nadal bez zwycięstwa w eliminacjach!

Problem jednak w tym, że eliminacje, mają dać odpowiedzi na nurtujące pytania wokół reprezentacji. Póki co, porażka z Estonią przed własną publicznością 78:80, z pewnością nie przybliża do poprawy nastrojów wokół polskiej koszykówki.

Tym samym Polacy zapisali na swoim koncie piątą porażkę z rzędu w grze o punkty. Ostatni wygrany mecz? Dokładnie 20 sierpnia 2023 roku z Bośnią i Hercegowiną w turnieju preeliminacyjnym do igrzysk w Paryżu. Ostatecznie i tak polscy koszykarze nie zdołali tam awansować, choć trzeba oddać, że konkurencja była naprawdę mocna. I wówczas nawet Jeremy Sochan nie pomógł.

Co wydarzyło się w czwartkowym meczu we Włocławku? To było dziwne spotkanie. Polacy przede wszystkim pokpili sprawę w trzeciej kwarcie meczu, przegranej 13:19. Gospodarze bardzo słabo radzili sobie w rzutach trzypunktowych (6/25, czyli 25 proc. skuteczności), nie trafiając często z czystych, klarownych pozycji. Dodatkowo Estonii przytrafiła się w ostatniej kwarcie seria rzutów za trzy oczka, dzięki której utrzymali się w końcówce na styku wynikowym. A w kluczowych momentach, goście potrafili pokarać rywali i zamknąć spotkanie zwycięsko.

Najlepszym strzelcem Polaków był Mateusz Ponitka. Kapitan rzucił 23 punkty. Aleksander Balcerowski dołożył 15.

Estonia to lider grupy H. Ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa: sensacyjne z Litwą, z Macedonią Północną i to najświeższe, właśnie z Polską.

Okazja do rewanżu już w najbliższą niedzielę (tj. 24.11). Tym razem jednak Polacy zagrają z Estonią na wyjeździe. Do rozpoczęcia EuroBasketu w Katowicach pozostało natomiast już tylko niecałe dziewięć miesięcy...

