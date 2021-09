Grają grupowi rywale Legii Warszawa. Spartak Moskwa powalczy z Napoli

Napoli w drugiej kolejce grupowych zmagań w Lidze Europy zmierzy się ze Spartakiem Moskwa, który przegrał pierwsze spotkanie z Legią Warszawa 0:1. Za to włoski klub w swoim premierowym spotkaniu na arenie europejskiej w sezonie 2021/2022 nie obszedł się bez problemów.

Szalony mecz z Leicester

Napoli w pierwszej kolejce wyruszyło do Anlgii by zmierzyć się z Leicester. Włoski klub w 64. minucie przegrywał 0:2 i nic nie wskazywało na to, że będzie mógł on powalczyć w korzystny wynik. WW 69. minucie bramkę kontaktową zdobył Victor Osimhen, Okazało się, że to był wieczór Nigeryjczyka, który pod koniec spotkania popsiał się kolejnym trafieniem i uratował remis na wyjeździe.

Spartak Moskwa po przegranej z Legią Warszawa musi szukać punktów gdzie indziej, ponieważ ewentualnie trzecie miejsce w grupie gwarantuje udział w Lidze Konferencji Europy. Przeciwnik czeka ich jednak bardzo trudny. Napoli wygrało wszystkie sześć spotkań włoskiej Serie A i zasiada na fotelu lidera. Dodatkowo w Neapolu z pewnością pomoże 12. zawodnik, jakim jest widownia na Stadio Diego Armando Maradona.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Napoli – Spartak Moskwa rozpocznie się 30 września o godzinie 18:45. Spotkanie będzie dostępne na platformie Viaplay.

