Adam Buksa znowu strzela. Polak nominowany do tytułu piłkarza kolejki MLS

Adam Buksa jest zawodnikiem amerykańskiego New England Revolution od stycznia 2020 roku. W sezonie 2021/2022 rozegrał już w MLS 28 na 31 możliwych spotkań, w których zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty. Choć liga amerykańska w głowach wielu ludzi nie kojarzy się z prestiżem, to dobre występy za Oceanem nie umknęły uwadze Paulo Sousy, który postanowił powołać Buksę na wrześniowe i październikowe mecze reprezentacji Polski. Biało-Czerwony zanotował we wrześniu swój debiut, a po pięciu rozegranych meczach ma na swoim koncie już pięć bramek. Przykład ostatniego spotkania w MLS pokazuje, że dobra forma Polaka nie opuszcza.

MLS. Adam Buksa z bramką i asystą

New England Revolution z Adamem Buksą w składzie ma porażającą przewagę nad drugą w tabeli drużyną. Nashville SC traci do ekipy Polaka aż 20 punktów. Liderzy Konferencji Wschodniej od 51. minuty przegrywali w ostatnim spotkaniu z DC United 0:1. 10 minut później bramkę wyrównującą zdobył właśnie Buksa. Gola na prowadzenie strzelił Carles Gil. Reprezentant Polski asystował jeszcze przy trafieniu na 3:1 Gustavo Bou, więc znacznie przyłożył się do ostatecznego zwycięstwa 3:2, które jeszcze bardziej utwierdziło New England Revolution na pozycji lidera. Biało-Czerwony za swój występ został nominowany do nagrody piłkarza kolejki.

W jednym z materiałów na kanale „Łączy Nas Piłka” koledzy z reprezentacji Polski sugerowali Buksie powrót do Europy. Ten stwierdził jednak, że obecnie skupia się całkowicie na walce o mistrzostwo MLS z New England Revolution. Jeśli nic się nie zmieni to drużyna Polaka awansuje bezpośrednio do ćwierćfinałów play-offów. Amerykański klub jeszcze nigdy nie sięgnął po mistrzostwo swojego kraju.

