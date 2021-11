Brutalny faul byłego gwiazdora Bayernu i Barcelony. Ta powtórka nie pozostawia wątpliwości

Zakończyły się już eliminacje do mistrzostw świata strefy europejskiej co nie oznacza końca emocji związanych z walką o mundial. Wciąż trwa rywalizacja w strefie CONMEBOL, czyli w Ameryce Południowej. Awans na turniej rozgrywany w przyszłym roku w Katarze zapewniły sobie Brazylia i Argentyna, a na dobrej pozycji do wywalczenia przepustki na mundial jest Ekwador, który zajmuje trzecie miejsce w grupie.

Eliminacje MŚ 2022. Brutalny faul Arturo Vidala

Podopieczni Gustavo Alfaro wygrali ostatnie spotkanie z Chile, a na listę strzelców wpisywali się Pervis Estupinan i Moises Caicedo. Przyjezdnym „pomógł” Arturo Vidal, który już w 13. minucie osłabił swój zespół oglądając czerwoną kartkę. Kara indywidualna dla gracza Interu Mediolan nie dziwi, ponieważ reprezentant Chile kopnął rywala w głowę. Sędzia główny nie wahał się nawet przez chwilę i od razu pokazał byłemu gwiazdorowi Juventusu, Bayernu i Barcelony czerwoną kartkę.

twitter

Powtórkę faulu Vidala pokazało TVP Sport, które zestawiło brutalne wejście Chilijczyka z przewinieniem, jakiego dopuścił się Nicolas Otamendi w meczu z Brazylią. Argentyńczyk uderzył Rafinhę łokciem w twarz i to na tyle mocno, że z ust rywala poleciała krew. Arbiter nie dopatrzył się jednak przewinienia, a sędziowie VAR również nie zasugerowali, że powinien pokazać czerwoną kartkę. Mecz zakończył się remisem 0:0, a Lionel Messi i spółka dzięki wywalczonemu punktowali zapewnili sobie awans na mistrzostwa świata. Przypomnijmy, w tym gronie jest już trzynaście zespołów.

Czytaj też:

W PZPN domagano się zwolnienia Paulo Sousy. Cezary Kulesza komentuje