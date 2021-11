Reprezentant Holandii stanie przed sądem. Odpowie za atak z nożem

Do zdarzenia z udziałem Quincy'ego Promesa miało dojść podczas rodzinnego przyjęcia, a poszkodowanym jest kuzyn zawodowego piłkarza. Zawodnik od początku zaprzecza, że brał udział incydencie, który miał miejsce w Abcoude niedaleko Amsterdamu.

Quincy Promes był już zatrzymany

Cała sprawa dotyczy wydarzenia z lipca 2020 roku. Piłkarz miał podczas rodzinnej uroczystości dźgnąć swojego kuzyna nożem w kolano. Dopiero w grudniu, gdy rozpatrzono sytuację dokładniej, doszło do zatrzymania zawodnika. Szybko go wypuszczono, ale pozostał podejrzanym w tej sprawie. – Dobrze, że mam ludzi, którzy we mnie wierzą w tej sprawie. Nie chcę marnować więcej czasu na sprawy pozasportowe – powiedział w rozmowie z „Daily Mirror” Promes. Piłkarzowi ma być postawiony zarzut napaści i usiłowania zabójstwa. Ofiara doznała poważnych obrażeń kolana.

Liga Europy. Promes jest przeciwnikiem Legii Warszawa

Quincy Promes gra w Spartaku Moskwa, który jest przeciwnikiem Legii Warszawa w Lidze Europy. Zawodnik jest również reprezentantem Holandii, który rozegrał w niej okrągłe 50 spotkań i zdobył siedem bramek. W przeszłości występował w Sevilli i Ajaksie Amsterdam.

Spartak Moskwa następne spotkanie w Lidze Europy rozegra 24 listopada, a jego przeciwnikiem będzie Napoli. 9 grudnia rosyjski zespół przybędzie do Warszawy, by zmierzyć się w ostatnim grupowym meczu sezonu. Na dwie kolejki przed końcem Spartak ma w swoim dorobku 4 punkty i znajduje się na samym dole tabeli. Trzecie jest Leicester (5 punktów), druga Legia Warszawa (6 punktów), a na czele znajduje się włoskie Napoli (7 punktów).

Czytaj też:

Steven Gerrard: To nie fair nazywać Aston Villę „schodami do Liverpoolu”