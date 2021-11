Złota Piłka 2021. Wiemy, kto jest w najlepszej „10” zestawienia. Połowa z nich gra w Anglii

Już w poniedziałek Złota Piłka za rok 2021 powędruje do rąk jednego z 30 nominowanych piłkarzy. Wśród nich znajduje się oczywiście Robert Lewandowski, który jest w ścisłej czołówce kandydatów. Niedawno poznaliśmy miejsca od 30. do 11., więc znane są już nam osoby, które znajdą się na pozycjach od 10. do 1.

Gala "France Football", na której zostanie wręczona Złota Piłka za rok 2021, rozpocznie się o godzinie 20:30. Do tego czasu na oficjalnej stronie dziennika na Twitterze opublikowano, jacy piłkarze zajęli miejsca od 30. do 11. Złota Piłka 2021. Miejsca od 30. do 11. 11. miejsce – Erling Haaland (Borussia Dortmund/ Norwegia) 12. miejsce – Romelu Lukaku (Inter, Chelsea/ Belgia) 13. miejsce – Giorgio Chiellini (Juventus/Włochy) 14. miejsce – Leonardo Bonucci (Juventus/Włochy) 15. miejsce – Raheem Sterling (Manchester City/Anglia) 16. miejsce – Neymar Junior (PSG/ Brazylia) 17. miejsce – Luis Suarez (Atletico Madryt/ Urugwaj) 18. miejsce – Simon Kjaer (Milan/Dania) 19. miejsce – Mason Mount (Chelsea/Anglia) 20. miejsce – Riyad Mahrez (Manchester City/Algieria) 21. miejsce – Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia) i Lautaro Martinez (Inter/Argentyna) 23. miejsce – Harry Kane (Tottenham/ Anglia) 24. miejsce – Pedri (Barcelona/Hiszpania) 25. miejsce – Phil Foden (Manchester City/ Anglia) 26. miejsce – Nicolo Barella (Inter/Włochy), Ruben Dias (Manchester City/Portugalia) i Gerard Moreno (Villarreal/Hiszpania) 29. miejsce – Luka Modrić (Real Madryt/Chorwacja) i Cesar Azpilicueta (Chelsea/Hiszpania) Najlepsza "10" plebiscytu Złotej Piłki 2021 Dzięki temu, że podano kto znajduje się na niższych miejscach, wiemy już, jacy piłkarze na pewno znajdą się w TOP 10 plebiscytu. Są nimi: N'Golo Kante (Chelsea/Francja)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Włochy)



Karim Benzema (Real Madryt/Francja)



Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentyna)



Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska)

Jorginho (Chelsea/Włochy)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipt)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Francja)

