Triumfator Złotej Piłki sprzed lat zszokowany tegorocznymi wynikami. „Szczerze, nic już nie rozumiem”

Tegoroczna edycja Złotej Piłki z pewnością jeszcze przez wiele tygodni będzie wzbudzała dyskusje. Po raz siódmy w karierze plebiscyt organizowany przez „France Football” wygrał Lionel Messi, który kilka miesięcy temu sięgnął z reprezentacją Argentyny po triumf w Copa America. Sezon klubowy nie wygląda jednak już tak imponująco w wykonaniu gwiazdora Paris Saint-Germain, którego pod tym względem dystansuje Robert Lewandowski.

Złota Piłka 2021. Były piłkarz zaskoczony wynikami

Strzeleckie osiągnięcia Polaka wystarczyły mu do zajęcia drugiego miejsca w plebiscycie, co zszokowało Lothara Matthausa. Laureat Złotej Piłki za rok 1990 skomentował wyniki głosowania na antenie Sky Sports Germany. – Szczerze, nic już nie rozumiem. Z całym szacunkiem dla Messiego i innych wspaniałych graczy, ale żaden z nich nie zasługiwał na to tak bardzo, jak Lewandowski – ocenił były piłkarz.

Według Matthausa snajper Bayernu Monachium niemal w każdym meczu prezentował wysoką dyspozycję. – Ronaldo nie był tak konsekwentny i niezwykły jak Lewandowski. Nie rozumem, dlaczego on (Polak – przyp.red) nie wygrał – dodał.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski z „nagrodą pocieszenia”

Lewandowski nie wraca z Paryża z pustymi rękami. Kapitan reprezentacji Polski otrzymał nagrodę dla najlepszego napastnika roku, co jest nowym wyróżnieniem przyznawanym podczas gali Złotej Piłki. Statuetka dla Polaka była zresztą w pełni zasłużona. Napastnik Bayernu w obecnym roku kalendarzowym strzelił już 64 bramki, a w maju pobił rekord Gerda Muellera, strzelając 41. gola w sezonie Bundesligi.

– Przyjechałem tutaj, żeby dobrze się bawić i czerpać z tego radość. Ta nagroda żadnym zaskoczeniem nie jest. Miło spotkać się z takimi osobistościami, bo zazwyczaj nie ma na to czasu – powiedział Lewandowski w rozmowie z TVP Sport.

Złota Piłka 2021. Wyniki głosowania

Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona, PSG), 613 punktów Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium), 580 Jorginho (Włochy, Chelsea), 460 Karim Benzema (Francja, Real Madryt), 239 N'Golo Kante (Franja, Chelsea), 186 Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus Turyn, Manchester United), 178 Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), 121 Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), 73 Kylian Mbappe (Franja, PSG), 58 Gianluigi Donnarumma (Włochy, AC Milan, PSG), 36

